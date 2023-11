L’extrême droite républicaine n’a pas fini de paralyser Washington

L’ascension d’un obscur idéologue d’extrême droite trumpiste à la présidence de la Chambre des représentants garantit de nouvelles crises politiques.

Vous connaissez Mike Johnson? Jusqu’à la semaine dernière, moi non plus. C’est pourtant mon métier de connaître les principaux joueurs sur le terrain politique aux États-Unis, mais ce représentant de la Louisiane avait échappé à mon attention. Je n’étais pas le seul.

Le nouveau président de la Chambre des représentants a des pouvoirs et des responsabilités énormes et tout semble indiquer qu’il ne dissipera pas l’atmosphère de cirque qui règne dans son caucus.

Victoire par écœurement

Le processus qui a mené à l’élection de Johnson a été carrément rocambolesque.

D’abord, l’extrême droite trumpiste a délogé Kevin McCarthy, jugé coupable d’avoir fait fonctionner le gouvernement. C’était une faute grave, car les républicains sont convaincus que le gouvernement ne peut rien faire... ce qu’ils s’empressent de démontrer dès qu’ils en sont responsables.

Le caucus républicain s’est entredéchiré autour des candidatures de Steve Scalise et de Jim Jordan, jugés trop abrasifs pour transiger avec les démocrates et, surtout pour Jordan, détestés par plusieurs de leurs propres collègues.

La majorité du caucus a ensuite placé le modéré Tom Emmer sur un siège éjectable, que Trump s’est empressé d’actionner. La candidature de Johnson est alors sortie de nulle part et a recueilli l’unanimité des républicains, dans un vote inspiré par le dépit plus que par l’enthousiasme.

Victoire du trumpisme

Trump et l’extrême droite ont gagné sur toute la ligne. Le mage de Mar-A-Lago a réaffirmé son emprise absolue non seulement sur la base électorale républicaine—lui qui vogue vers la victoire des primaires—mais surtout sur ses élus, qui n’osent pas le confronter.

Tom Emmer avait commis le péché capital de ne pas avoir entériné le Grand Mensonge sur l’élection de 2020. Au contraire, Johnson était prêt à tout pour permettre à Trump de renverser la volonté de l’électorat.

Mike Johnson est un idéologue de la droite pure et dure. Il favorise la criminalisation de l’avortement et de l’homosexualité. Il s’oppose à toute forme de redistribution des richesses et d’intervention économique. Enfin, il est contre l’aide militaire à l’Ukraine et appuie solidement l’extrême droite israélienne.

Des crises à venir

Cette rigidité idéologique était évidente dans sa réponse de mardi à la demande du président Biden pour financer l’aide militaire à l’Ukraine et à Israël, entre autres. L’offre budgétaire de Johnson abandonne l’Ukraine et veut contrebalancer l’aide à Israël avec des coupes à l’agence du Revenu qui entraîneraient des pertes encore plus lourdes en impôts non collectés.

Même les sénateurs républicains jugent cette approche totalement stérile. Washington anticipe donc une nouvelle crise du budget en novembre et un blocage des fonds pour armer l’Ukraine, au moment même où les troupes du président Zelensky s’essoufflent et craignent le pire.

Le système législatif américain carbure au compromis. En élisant un «speaker» en apparence affable, mais en réalité hostile à toute entente avec un président dont il refuse de reconnaître l’élection légitime, les républicains ont garanti que le gouvernement américain sera plus dysfonctionnel que jamais, au moment même où son leadership est indispensable.