Lindsay Lohan et Amanda Seyfried réunies pour une publicité sur le thème de «Mean Girls»

Lindsay Lohan et Amanda Seyfried ont tourné une publicité sur le thème de Mean Girls.

• À lire aussi: Lindsay Lohan est maman!

• À lire aussi: Universal «ne peut probablement pas se permettre» le casting original de Mamma Mia 3

Le duo, ainsi que Lacey Chabert, qui joue également dans le film, s'est retrouvé après près de 20 ans pour jouer dans la nouvelle publicité Black Friday de Walmart, dont la première diffusion a eu lieu mercredi.

La publicité voit les trois actrices reprendre les rôles qu'elles ont tenu dans la comédie pour adolescents de 2004, mais elles sont désormais adultes. De plus, plusieurs acteurs qui ont joué des seconds rôles dans le film culte, tels que Rajiv Surendra et Daniel Franzese, y font également une apparition.

Le personnage de Lindsay Lohan, Cady Heron, revient en tant que conseillère d'orientation tandis que Karen Smith, campée par Amanda Seyfried, reste journaliste météo et Gretchen Wieners, jouée par Lacey Chabert est une mère très active. « Certaines choses ne changent jamais. Le mercredi, nous portons du rose, mais maintenant nous profitons des offres Walmart Black Friday », entend-on Cady dire en voix off alors que Gretchen s'arrête devant leur ancien lycée dans une décapotable remplie de sacs de courses.

Dans le spot, plusieurs des scènes les plus emblématiques du film ont été revisitées, comme l'interprétation de Jingle Bell Rock lors du spectacle de talents hivernal. « C'était tellement bien d'être de nouveau ensemble après toutes ces années. C'était génial de retrouver tout le monde », a déclaré Lindsay Lohan, 37 ans, à People.

Lacey Chabert, 41 ans, a ajouté : « C'était merveilleux de passer la journée avec Amanda et Lindsay et c'était tellement amusant de se remémorer des souvenirs et d'être à nouveau ensemble. »

Rachel McAdams, qui a joué Regina George dans le film, n'a pas participé à la publicité.