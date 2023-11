LNH: les Sénateurs s’enfoncent encore un peu plus

En pleine tempête impliquant notamment le congédiement du directeur général Pierre Dorion, les Sénateurs d’Ottawa se sont inclinés 3 à 2 face aux Kings de Los Angeles, jeudi au Canadian Tire Centre.

Les joueurs de D.J. Smith n’ont cependant pas baissé les bras après avoir encaissé les trois premiers buts du match. En l’espace d’environ cinq minutes, Dominik Kubalik et Josh Norris ont répliqué pour réduire l’écart à un seul filet, mais ce fut trop peu, trop tard.

Chez les Kings de Los Angeles (6-2-2), Phillip Danault a ouvert la marque. Ce filet représentait la deuxième fois en autant de matchs où il faisait scintiller la lumière rouge. Carl Grundstrom et Anze Kopitar ont été les deux autres buteurs pour la formation californienne.

Ce revers est le quatrième en cinq parties pour les Sénateurs (4-5-0). Ils ont désormais une fiche de trois victoires et trois revers à domicile. Quant aux Kings, ils n’ont toujours pas perdu sur les patinoires adverses.

Les «Sens» affronteront le Lightning de Tampa Bay, samedi.

Une victoire sur le fil pour les Rangers

Malgré la blessure à Adam Fox, qui a quitté la rencontre après un choc avec Sebastian Aho, les Rangers de New York (8-2-0) ont vaincu les Hurricanes de la Caroline (6-5-0) par le pointage de 2 à 1.

C’est Will Cuyle qui a inscrit le but gagnant avec 9 min 39 s à faire à la rencontre, sur des aides de Jacob Trouba et Barclay Goodrow. C’était Chris Kreider qui avait inscrit le premier filet du match en avantage numérique lors de l’engagement initial. Seth Jarvis a égalisé quelques minutes après, également durant un jeu de puissance.

L’ancien du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi a été blanchi de la feuille de pointage pour la troisième fois en cinq parties.

Le Lightning se fait surprendre par les Blue Jackets

Avec un succès, le Lightning de Tampa Bay (4-3-3) aurait pu rejoindre les Red Wings de Detroit au deuxième rang dans la section Atlantique, mais les Blue Jackets de Columbus (4-4-2) leur ont joué un tour.

La troisième période aura été fatale pour la troupe de Jon Cooper, qui a encaissé trois buts, dont deux en environ trois minutes. Kirill Marchenko, Boone Jenner, Erik Gudbranson et Johnny Gaudreau ont été les buteurs pour Columbus.

Steven Stamkos et Conor Sheary ont assuré la réplique pour la formation de Tampa Bay.