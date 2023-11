«Martin Matte en direct» : Anne Dorval serait paralysée par le trac les soirs de premières

Anne Dorval, connue pour sa grande virtuosité et son immense registre de jeu, souffrirait d’un trac monstre, «une espèce de paranoïa des soirs de première», qui semblerait même s’accroitre avec le temps.

En vedette au TNM dans la pièce Je t'écris au milieu d'un bel orage au début de l’année, la comédienne se serait même fait dire par le metteur en scène, Maxime Carbonneau, le soir de la première en janvier dernier, «qu’il n’avait jamais vu quelqu’un avec un trac pareil», a-t-elle raconté sur le plateau de Martin Matte en direct, jeudi soir.

«Quand j’étais plus jeune, j’avais le trac, mais pas comme maintenant, et les soirs de premières, je regardais dans la fente des rideaux pour voir s’il y avait des gens que je connaissais parce que ça me stimulait. Maintenant, c’est quelque chose d’impossible, c’est inimaginable que je puisse faire ça», a-t-elle expliqué jeudi soir.

«Je ne veux pas savoir. Je veux que ce soit une foule anonyme», a-t-elle ajouté, tout en précisant qu’elle commençait à se détendre au bout d’une dizaine de minutes sur scène.

Celle dont on a pu apprécier les talents dans la minisérie La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé sur Club illico, renouait avec la scène, l’hiver dernier, après 12 ans d’absence.

Porte-voix de la scientifique Cathy Vaillancourt

Originaire de Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, Anne Dorval aussi se fait le porte-voix de la scientifique Cathy Vaillancourt qui s’intéresse aux effets des émissions de la fonderie Horne sur la santé des femmes, particulièrement celle des femmes enceintes, leurs bébés, ainsi que sur les enfants.

«En lisant sur elle, j’ai appris que 98% de l’arsenic contenu dans l’air au Québec est concentré sur le ciel de Rouyn-Noranda», a spécifié Anne Dorval, grand-maman du petit Paul depuis bientôt deux ans.

Les rencontres déterminantes

Ayant peur qu’un jour la vie s’arrête, Anne Dorval a fait savoir à Martin Matte, jeudi soir, que Xavier Dolan – de qui elle est restée proche après le tournage du film J’ai tué ma mère –, Pierre Bernard, René Richard Cyr et Serge Denoncourt avaient marqué positivement sa carrière et sa vie personnelle.

«J’ai eu la chance de faire des rencontres déterminantes qui ont quand même changé le cours de ma vie personnelle et professionnelle aussi», a-t-elle dit à Martin Matin.

«C’est des gens qui ont été très très importants», a poursuivi la comédienne.

Invités surprises

Avec Arnaud Soly, l’invité de réserve qui a fait une apparition surprise à l’Espace St-Denis au beau milieu de l’émission, la comédienne a revisité sa filmographie dans le jeu Mime ta carrière. Elle a notamment eu à mimer Les Parent et Le cœur à ses raisons.

Daniel Grenier a quant à lui été invité sur le plateau pour présenter des objets inusités trouvés dans des brocantes. Un segment absurde, mais sympathique.

Anne Dorval et Martin Matte ont ensuite conclu l’émission avec L’entrevue du télésouffleur. Un sketch qui a donné lieu à beaucoup de rires, mais aussi quelques moments de confusion.

Martin Matte en direct est présenté chaque jeudi, 20 h, sur les ondes de TVA. La semaine prochaine, Martin recevra Fabien Cloutier, Christine Morency et Mélissa Bédard.