Piétonne happée sur la 41e rue: le Conseil de quartier de Lairet sonne l’alarme

Le Conseil de quartier de Lairet se dit attristé, mais «pas surpris» par l’évènement tragique de jeudi matin. Le groupe de citoyens a déjà fait part de ses inquiétudes à la Ville de Québec, par le passé. Il presse l’administration municipale d’agir pour éviter un nouveau drame.

La présidente du Conseil de quartier, Julie Tremblay Potvin, souligne que la traversée de la 41e rue pour passer de Limoilou à Charlesbourg donne l’impression «de traverser une grande frontière».

«Même si la Ville a effectué un réaménagement, on a toujours l’impression que c’est très large et pas vraiment à échelle humaine. La 1re avenue, c’est une artère principale pour les gens de Lairet et il est important qu’elle soit connectée avec les secteurs environnants de manière sécurisée», fait-elle valoir.

La conseillère municipale de Limoilou abonde dans le même sens. Dans une déclaration publiée à la suite de l’accident mortel, elle affirme que «la Ville doit offrir des aménagements plus sécuritaires et prioriser les quadrilatères hautement accidentogènes».

Cohabitation

Comme d’autres résidents du quartier, Mme Tremblay Potvin constate qu’il y a beaucoup de circulation de transit qui passe par cette intersection, en plus d’un parcours d’autobus très achalandé.

«Quand on est sur la 1re Avenue en direction nord, la lumière piétonne est synchronisée avec le feu vert. Donc, si on veut tourner à droite sur la 41e rue, il faut attendre que le temps de traverse soit terminé. C’est immanquable: chaque fois que quelqu’un respecte la signalisation et attend son tour, il se fait klaxonner pour avancer.»

La présidente du conseil de quartier souligne que ce ne sont pas que les automobilistes qui sont fautifs. Il n’est «pas rare» de voir des piétons traverser au mauvais endroit ou au mauvais moment pour attraper l’autobus, par exemple.

«Je pense qu’il y a un gros effort de cohabitation et de sensibilisation à faire pour tout le monde en plus de repenser la configuration de ce croisement», conclut-elle.