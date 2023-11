Pour la CAQ et François Legault, le réveil est brutal

Pour François Legault, le réveil est brutal. Selon le dernier sondage Léger/Le Journal-TVA, pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2018, la CAQ glisse à 30% d’appuis pendant que le Parti Québécois se hisse à 26%.

À 35% chez les francophones, la CAQ demeure au premier rang, mais à 31%, le PQ la talonne plus près que jamais. Pour M. Legault, dont la création de la CAQ visait à marginaliser le PQ, son ancien parti, par une «offre» non souverainiste, le réveil est d’autant plus pénible.

Tout aussi inquiétante est la chute marquée du taux de satisfaction envers son gouvernement. En quelques mois, il est passé de 53% à 40%. La cerise sur le gâteau est encore plus spectaculaire.

Pour 24% des répondants, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon ferait le «meilleur premier ministre» alors que M. Legault n’obtient plus que 23%. Le tout, un an seulement après la réélection massive de la CAQ.

Normalement, un renversement aussi majeur ferait perdre son latin à n’importe qui. La CAQ perd pourtant des plumes depuis des mois. D’où la victoire sans équivoque du PQ à la partielle du 2 octobre dans Jean-Talon.

Plus parlant encore était toutefois le taux de participation exceptionnellement élevé de 55%. À lui seul, il témoignait d’une grogne montante envers le gouvernement. Laquelle, de toute évidence, transcendait la promesse brisée sur le troisième lien et pour cette raison, risquait d’essaimer au-delà de Jean-Talon.

De fait, après la longue éclipse de la pandémie, les électeurs de Jean-Talon, comme les autres Québécois, ont constaté l’état lamentable des services publics. Ils ont vu la crise du logement empirer, l’itinérance s’étendre et les banques alimentaires déborder.

Bien au-delà de Jean-Talon

Comme les autres, ils craignent aussi une énième réforme de la santé sans preuve qu’elle leur donnera enfin accès à des services de qualité. Ils voient les cliniques privées payantes pousser comme des champignons.

Ils voient la pénurie d’enseignants et des écoles publiques vétustes. En pleine inflation, ils voient que les chèques du gouvernement ont eu un effet éphémère tout en privant le trésor public de plusieurs milliards de dollars. Etc.

Quand la liste des services publics accessibles et fonctionnels est nettement plus courte que celle des services qui ne le sont pas et que de plus en plus de gens tirent le diable par la queue, la déception gagne du terrain.

Le premier ministre ne s’est pas aidé non plus au lendemain de la partielle de Jean-Talon. Au lieu de prendre le temps d’analyser la situation, il donne l’impression d’en être carrément désarçonné.

Les projets improvisés ou mal ficelés se multiplient depuis. Bref, on dirait que la CAQ souffre d’un trouble de stress post-Jean-Talon.

La bonne et la mauvaise nouvelle

Il fallait pourtant savoir que l’électorat québécois, s’il devient morose, a le désamour expéditif. C’est à ce moment-là qu’il part en quête d’une alternative. C’est arrivé même à René Lévesque, dont le second mandat fut chaotique sur plusieurs plans. Le même danger guette maintenant François Legault.

Pendant ce temps, le PQ s’est détaché peu à peu du lot comme solution de rechange à la CAQ. Du moins, pour le moment. Pour l’expliquer, on a beaucoup parlé du ton posé de PSPP. De son mini caucus de quatre élus capable d’originalité dans sa communication politique.

Le retour assumé de l’indépendance dans le discours péquiste l’aide aussi à séduire des électeurs souverainistes qui, partis à la CAQ, sont déçus de voir M. Legault se porter autant à la défense du fédéralisme.

Cela dit, la bonne nouvelle pour François Legault est qu’il détient le pouvoir pour un autre trois ans. Ce n’est pas un détail.

S’il réussit à redresser le paquebot troué des services publics et à s’éloigner d’un nationalisme conservateur qui ne fait rien pour renforcer les pouvoirs du Québec ou renforcer le français, ses appuis pourraient remonter.

La mauvaise nouvelle est que s’il échoue, le désamour déjà palpable d’une partie de son électorat risque de s’installer à demeure. La balle, comme on dit, est dans la cour du premier ministre.