Priscilla: de Beaulieu à Presley

Sofia Coppola colle à la réalité dépeinte par Priscilla Presley dans son autobiographie, celle de ne présenter l’adolescente ni comme une victime, ni comme une rebelle, mais comme une simple jeune fille amoureuse d’Elvis dans le film Priscilla.

Oui, Priscilla Beaulieu (Cailee Spaeny, qui a remporté le prix d’interprétation à Venise pour le rôle) est éblouie lors de ses premières rencontres avec Elvis Presley en 1959. On imagine sans peine les émois d’une jeune fille de 14 ans, s’ennuyant ferme sur une base militaire américaine en Allemagne, lorsqu’elle est invitée à une soirée chez le King par un couple vaguement ami de ses parents.

PHOTO FOURNIE PAR ENTRACT FILMS

«You’re a baby» («Tu n’es qu’un bébé»), s’exclame presque immédiatement Elvis (excellent Jacob Elordi, révélé dans la remarquable série Euphoria) avec toute la galanterie qui le caractérise. La vedette du rock se radoucit un peu, invite Priscilla à nouveau; Elvis se montre moins goujat. Il la rappelle, l’invite encore, se fait tendre, lui fait des confidences, la charme, la séduit... en tout bien tout honneur, comme le veut l’histoire officielle, racontée depuis des années par la veuve d’Elvis.

Oui, Priscilla est éblouie par celui qui n’est pas encore le King. Elvis, c’est la promesse de la liberté, la promesse d’une fuite hors du domicile familial dans lequel ses parents l’enferment avec une rigidité toute militaire. Mais au départ d’Elvis pour les États-Unis, Priscilla, tombée amoureuse, retombe dans la solitude, ce thème récurrent de l’œuvre de Sofia Coppola.

PHOTO FOURNIE PAR ENTRACT FILMS

Puis l’adolescente est de nouveau happée par le chanteur qui, d’un appel, la transporte à Graceland. Résidence qu’elle quitte pour retourner en Allemagne et retrouver les bancs de l’école, pour ensuite revenir au Tennessee à la demande de la vedette. Elle n’existe que pour lui et grâce à lui, il le lui a clairement fait savoir. Car Elvis est contrôlant, il décide de tout, de la couleur de ses cheveux à celle de ses robes. Elle est à l’image du caniche qu’il lui offre: perpétuellement en attente. En attente de lui, de son retour des plateaux de tournage, de ses baisers, de son attention et de ses étreintes qu’il voudra chastes pendant des années.

Oui, l’existence de Priscilla dans cette cage dorée n’a rien d’enviable. Pas même après leur mariage, pas même après la naissance de Lisa Marie. Eh oui, Priscilla finira par quitter le roi, son roi, pour tenter de vivre normalement.

Priscilla et Elvis trop normaux?

Si la Marie-Antoinette de Sofia Coppola était flamboyante, sa Priscilla est terne. Tout comme dans Les proies (2017) ou Cri ultime (The Virgin Suicides, 1999), la cinéaste et scénariste fait exister sa protagoniste dans le regard des hommes. Priscilla trouve sa justification non pas dans la séduction, mais dans sa capacité à se faire aimer. Et ce besoin viscéral lui fera supporter toutes les avanies.

Sans doute est-ce à la demande expresse de Priscilla Presley que le portrait d’Elvis demeure mesuré, malgré quelques mouvements de violence physique et des répliques acerbes. La «vraie» Priscilla a-t-elle réalisé l’ampleur de la toxicité de sa relation avec Elvis? Il y a fort à parier que non, et l’interprétation de Jacob Elordi s’en ressent, son Elvis étant singulièrement assourdi, voire terne.

Priscilla prend l’affiche dans les salles de la province dès le 3 novembre.

Note: 3 sur 5