Réponse à la lettre «Quand la peur se transforme en handicap»

En solo chez McDo, alors que je sirote mon café glacé en parcourant « Le Courrier de Louise », je lis une lettre qui évoque la solitude. Une de plus ! « Une chance que j’ai mon chat pour me tenir compagnie », vous confie cette lectrice.

Remonte alors à ma mémoire un article sur l’importance que peuvent revêtir les animaux de compagnie. On y parlait des personnes en situation d’itinérance qu’on aperçoit fréquemment, si on daigne leur jeter un regard, blotties sur leur cabot.

On nous y informait que la présence d’une bête pouvait suffire à empêcher quelqu’un de prendre une surdose mortelle ou encore de se suicider, à la seule pensée que « si je quitte le plancher des vaches, même pour un monde que l’on dit meilleur, qui va prendre soin de ma Cannelle ? » Car voilà le type de question susceptible de surgir dans un moment de désespoir.

Cette dame de 84 ans qui vous écrivait et qui a choisi de rester anonyme, justifie ses peurs par « ...toutes les mises en garde qu’on a eues pendant la COVID » Qui que soit cette personne, je la comprends. J’ai 59 ans et je suis une célibataire sans enfant. Comme je fais du bénévolat depuis 17 ans pour Les Petits Frères, la seule famille pour les personnes âgées seules, j’en ai entendu souvent des discours semblables.

Même si les masques, les désinfectants et les passeports vaccinaux sont derrière nous, ne trouvez-vous pas normal que les victimes de l’isolement, et souvent aussi de l’infantilisation broient encore du noir des mois plus tard ? Il est ou l’arc-en-ciel ? Ça va bien aller, mais quand ? Traverser l’existence avec des montagnes russes dans l’âme peut s’avérer pénible pour plusieurs.

Je visitais récemment une grande amie en RPA. Souvent anxieuse, ce jour-là elle me paraissait au comble du bonheur. Puis, du coq à l’âne, elle me déclare « Je vais donner mon corps à la science parce que de toute façon, personne ne va suivre mon corbillard ! » Des idées similaires virevoltent dans la tête de combien de quidams à travers la planète ? Vivek Murty, un médecin étasunien n’a-t-il pas affirmé que « ...la solitude serait aussi néfaste que de fumer 15 cigarettes par jour ! » En solo chez McDo c’est parfois mieux qu’en solo dans son studio.

Martine Lacroix

Je trouve évocatrice la pensée de ce médecin étasunien et ça me fait apprécier ma capacité de vivre en solo, apprise pendant mes longues années de solitude personnelle. Apprentissage utile s’il en est.