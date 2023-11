Reprise de «Pub Royal»: le touchant cadeau de fête de Sara Dufour à Karl Tremblay

Sara Dufour a fait fondre les cœurs de Karl Tremblay et Marie-Annick Lépine, mardi soir, quand elle a offert au chanteur des Cowboys Fringants une touchante relecture de la chanson Pub Royal en guise de cadeau pour son 47e anniversaire de naissance.

Ce moment «riche en émotions que je ne suis pas près d’oublier», a avoué Sara Dufour sur sa page Facebook, est survenu pendant un concert qu’elle donnait au Vieux palais de L’Assomption, une salle de spectacle dont Marie-Annick Lépine est gestionnaire administrative et culturelle.

Avant de jouer Pub Royal, une Sara Dufour émotive a d’abord tenu à rendre hommage aux Cowboys Fringants en s’adressant à son chanteur, atteint d’un cancer et présent parmi les spectateurs.

«C’est bien plus qu’une génération qui est marquée par votre musique, c’est un peuple entier. Depuis mon secondaire 3, vous m’accompagnez dans mon parcours de vie. J’ai chanté à tue-tête Le gars d'la compagnie, j’ai pleuré sur Ruelle Laurier, j’ai brossé sur Le shack à Hector. Le premier et le seul show que j’ai vu sur les plaines d’Abraham, c’est le vôtre en 2003 pour la Saint-Jean. À ce moment-là, j’étais loin de me douter que 20 ans plus tard, j’allais être à vos côtés, sur le stage, pour une soirée historique. Depuis le premier show à Amos, en Abitibi, en 2018, que j’ai cette fierté qui m’habite de fouler les mêmes planches que vous autres. Depuis ce temps-là, c’est arrivé à huit reprises», a raconté la chanteuse du Lac-Saint-Jean, en se disant honorer de chanter pour quelqu’un de spécial.

Puis, surprise, Marie-Annick Lépine est arrivée sur la scène pendant la chanson pour l’accompagner au violon. À la fin, émue aux larmes, elle a pris Sara Dufour dans ses bras, un geste imité par Karl Tremblay, venu les rejoindre sur la scène.

«Impossible de ne pas pleurer pendant sa prestation. [...] Merci belle artiste, tu es une bête de scène», a écrit Marie-Annick Lépine dans un message publié sur Facebook.

En entrevue avec Le Journal en vue de la sortie de son nouvel album, On va-tu prendre une marche?, ce vendredi, Sara Dufour a avoué se sentir privilégiée d’avoir croisé la route des Cowboys Fringants et rêver de faire leur première partie en Europe.

«C’est une relation qui a grandi. Au Centre Bell, Marie-Annick était sur le bord de la scène durant la chanson Semi-route semi-trail et elle chantait. Elle m’a dit que lorsque Karl et elle font du char, ils m’écoutent. C’est capoté.»

