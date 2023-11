Tramway: un appui unanime et «sans réserve» du conseil de quartier de la Cité-Universitaire

Alors que le tramway de Québec traverse une zone de fortes turbulences, les administrateurs du conseil de quartier de la Cité-Universitaire ont unanimement adopté, mercredi soir, une résolution appuyant « sans réserve » le mégaprojet.

Le texte a été voté quelques heures après la sortie au cours de laquelle le maire de Québec, Bruno Marchand, mettait de l’avant son plan B à 8,4 milliards$. Cela faisait suite au non-dépôt d’une soumission financière par le consortium qui était encore en lice pour le volet infrastructures du tramway.

Dix des 11 administrateurs du conseil de quartier étaient présents à la séance de mercredi. Le texte réitérant un appui « sans réserve » au tramway a été adopté par les dix administrateurs présents.

« Au cœur du tracé »

« Avec six stations de tramway et deux pôles d’échange situés dans ou à proximité du quartier de la Cité-Universitaire, nous sommes au cœur du tracé du projet de tramway et son implantation aura des effets positifs considérables, tant pour faciliter les déplacements que pour le développement économique du quartier », peut-on lire.

La résolution ne fait pas référence aux derniers rebondissements dans le dossier du tramway ni au nouveau coût désormais estimé à 8,4G$. Elle reprend néanmoins plusieurs arguments économiques, écologiques et de santé publique favorables au projet.

Rappelant « qu’au cours des 75 dernières années, l’urbanisme de la ville de Québec s’est développé en fonction de l’utilisation de l’automobile comme l’un des seuls moyens de transport valable », les signataires ont insisté pour dire que le tramway « aura pour effet de redéfinir une grande partie de la trame urbaine de la ville, favorisant ainsi l’utilisation d’autres moyens de transport, tels que le tramway, l’autobus, le vélo et la marche ».

Ils ont ajouté « qu’il est indispensable de munir notre ville d’un système de transport structurant digne des grandes cités de la planète ».