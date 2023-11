Un autre adversaire baromètre pour l’Océanic

RIMOUSKI | Après un programme double face au Drakkar de Baie-Comeau le week-end dernier, l’Océanic affrontera une autre des meilleures formations juniors au Canada, les Mooseheads, ce vendredi, à Halifax.

«Ce sera un autre match baromètre pour nous afin de voir où on se situe par rapport aux meilleurs. Il faudra être prêt. Les Mooseheads alignent le meilleur gardien au Canada [Mathis Rousseau] et probablement le meilleur attaquant en Jordan Dumais. Nous avons eu une bonne semaine à l’entraînement. Nous avons travaillé sur certaines choses que nous devons améliorer, notamment en territoire défensif», a mentionné l’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault, qui avait notamment souhaité voir les siens bloquer plus de tirs après un revers face au Drakkar.

«Ça fait partie des petits détails qu’on doit améliorer. Les gars doivent être plus concentrés et plus conscients du sentiment d’urgence. C’est un gros défi qui nous attend, même si nous avons eu du succès sur la route jusqu’à maintenant. Nous aurons besoin du meilleur de chacun pour l’emporter. Contre eux, une avance n’est jamais sûre», a poursuivi le coach.

Deux absents d’importance

L’Océanic a quitté Rimouski tôt jeudi matin sans deux morceaux importants en Maxime Coursol et Charles Côté, tous deux blessés. Coursol a été blessé à une épaule dans la victoire de 3-2 des siens face au Mooseheads le 15 octobre dernier. Il devrait rater entre quatre et six semaines d’action. Il trônait au sommet des marqueurs des siens au moment de sa blessure avec 14 points en 10 matchs.

Charles Côté, un défenseur de 19 ans, ratera les parties de la fin de semaine dans les Maritimes, lui qui suit le protocole lié aux commotions cérébrales après avoir encaissé une mise en échec par-derrière d’Isaac Dufort, du Drakkar, samedi dernier. Ce dernier a reçu une suspension de deux matchs pour son geste. «Il a patiné ce matin. On suit le protocole dans son cas», a précisé Joël Perrault.

Un cinquième départ de suite pour Vincent Filion

C’est le vétéran gardien de 19 ans Vincent Filion qui sera le partant face aux Mooseheads. Il s’agira d’un cinquième départ consécutif pour l’ancien des Wildcats de Moncton qui semble être assurément l’homme de confiance pour affronter les adversaires les plus coriaces, malgré les deux défaites face au Drakkar.

Cédric Massé n’a pas joué depuis le 20 octobre à Québec. Le cerbère recrue n’a disputé que quatre des 16 premiers matchs cette saison.

L’Océanic complétera son voyage de deux matchs dans les Maritimes avec un affrontement face aux Eagles du Cap-Breton dimanche après-midi.