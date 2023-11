Un dernier Gala de l’ADISQ pour Louis-José Houde: «J’ai besoin d’une pause»

Louis-José Houde animera ce dimanche son 18e Gala de l’ADISQ consécutif et la remise de prix promet d’être mémorable pour l’humoriste, car il tirera sa révérence à la fin de la soirée parce qu’il a «besoin d’une pause».

Jeudi, l’artiste a en effet confirmé qu’il ne sera pas de retour l’an prochain aux commandes de la grande fête de la musique québécoise.

«Ce fut une formidable aventure créative et festive, mais le moment est venu de tendre le flambeau», a écrit Louis-José Houde sur sa page Facebook.

«Des styles de musique ont eu le temps de passer de mode et d’y revenir depuis que j’anime; j’ai besoin d’une pause. Probable qu’il s’agisse que d’un au revoir et non d’un adieu. J’y retournerai peut-être un jour, mais pour l’instant, Émile Bilodeau est rendu un adulte, tout ça va trop vite. Je souhaite également [avoir] plus de temps pour mes spectacles, mes projets personnels, surtout que je cuisine fréquemment sur feu indirect, c’est plus long», a-t-il mentionné.

Il a ajouté: «J'ai mis tout ce qui me reste d’énergie créative musicale sur cette dernière édition», au cours de laquelle il a même songé à pousser la note. «On m’a ramené à l’ordre», a-t-il blagué.

Pourquoi ne pas se rendre à 20 ans?

Louis-José Houde se fait demander par des proches et des collaborateurs pourquoi il ne se rend pas à 20 animations consécutives. Il a une réponse pour les curieux: «Parce que 20 ans, ce serait étirer la sauce. 18, c’est un petit passage éclair...»

Louis-José Houde a avisé l’ADISQ et Radio-Canada de sa décision de laisser sa place de pilote à quelqu’un d’autre il y a «quelques mois déjà», a-t-on précisé dans un communiqué.

«Louis-José a su marquer notre événement de façon telle qu’il a créé le modèle à adopter pour la réussite d’un gala. Il a su mettre au service de notre association son talent d’humoriste et d’animateur et nous ne pouvons que le remercier d’avoir été si investi à faire rayonner nos artistes et notre musique», a dit le président de l’ADISQ, Jean-François Renaud.

Le Gala de l’ADISQ sera diffusé ce dimanche, à compter de 20h, sur ICI Télé.