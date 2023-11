Un garçon de 13 ans meurt étranglé par la corde de son jeu de spiroballe

Un adolescent de 13 ans de l’Utah est mort étranglé par la corde de son jeu de spiroballe après qu'elle s’est enroulée autour de son cou par accident.

Maximus Knight a été porté disparu samedi après avoir nettoyé le labyrinthe de maïs et le champ de citrouilles situés sur le terrain familial, selon les informations de Fox 13.

Sa famille l’a retrouvé peu de temps après avec la corde de son jeu de spiroballe enroulée autour du cou. Il ne respirait plus et son pouls était inexistant.

Les opérateurs du 911 ont expliqué aux proches du jeune homme comment faire un massage cardiaque le temps que les ambulanciers arrivent.

Maximus a été conduit à l’hôpital, où son décès a malheureusement été constaté.

Une enquête est toujours en cours afin de déterminer les causes exactes de la mort du garçon. Or, selon le Sheriff Nathan Curtis, il n’y avait aucun signe d’activité suspecte lors de l’incident.

«Maximus était un enfant magnifique, gentil et aimant qui a apporté tellement de bonheur à sa famille et à sa communauté», a écrit sa tante Laurie Ann Thor, dans une page GoFundMe.

«Maximus était le plus jeune de sa famille, ce qui le poussait à se dépasser pour impressionner ses grands frères, tout en prenant soin des autres. Nos cœurs sont brisés et nous allons pleurer son départ pour toujours», a-t-elle écrit.

«Nous sommes touchés par le soutien offert à la famille, et nous aimerions remercier les gens qui ont pris le temps d’envoyer des messages et de faire des dons. Nous avons fermé la page de dons et nous allons évaluer les besoins de la famille», a ajouté Mme Thor, après avoir amassé 25 000$.

