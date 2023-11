407 579$ amassés pour la Fondation Michel-Sarrazin

La Fondation Michel-Sarrazin tenait, le 26 octobre dernier au Manège militaire Voltigeurs de Québec, la 9e Soirée des Leaders Michel-Sarrazin. Présenté par CGI, cet événement-bénéfice a réuni plus de 580 leaders et personnalités de la vie économique et sociale de Québec.

Placée sous la coprésidence d’honneur d’ Anouk Alarie, Vice-présidente contentieux Affaires juridiques, conformité et secrétariat général, chez Beneva et Guillaume Clément, Associé, Services en cybersécurité chez KPMG, la soirée a permis de recueillir la somme de 407 579$ net.

Sous le thème « Vous êtes tous l’étoile de quelqu’un », la soirée animée par Eve-Marie Lortie a fait place à divers témoignages empreints de sensibilité et de beauté, qui ont mis en lumière l’importance des employés et bénévoles dévoués qui sont pour les personnes malades et leurs proches, de véritables étoiles !

L’encan à la criée a été une fois de plus un franc succès et les prestations musicales de Mélissa Bédard, accompagnée du pianiste Roby Talbot, ont transporté les invités.

Située au cœur de la ville de Québec et fondée il y a 38 ans par les docteurs Louis Dionne et Jean-Louis Bonenfant, la Maison Michel-Sarrazin a pour mission de dispenser aux personnes adultes atteintes de cancer, des soins et services palliatifs et de fin de vie gratuits, en plus d’offrir du soutien à leurs proches. Elle est une institution pionnière dans le domaine des soins palliatifs au Québec et dans toute la francophonie.