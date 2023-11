[À VOIR] Un geste très touchant de la part des Alouettes

Heather, fidèle partisane depuis des années, toujours présente aux pratiques avec des pâtisseries pour nos joueurs, a récemment perdu son mari. 🕊️



At the Alouettes, we're more than a team; we're a family. Our players made a heartfelt gesture to remind her of this 💙#Alouettes pic.twitter.com/a2bAF4OHjz