Britney Spears: sa biographie en français se vend bien au Québec

Rencontrant un grand succès à travers le monde, La femme en moi de Britney Spears s’est vendu à 2000 exemplaires en français au Québec en une semaine. Les mémoires de la vedette de la pop de 41 ans ont toutes les chances de devenir un gros best-seller dans la Belle Province.

Lancé le 24 octobre, le livre de Britney Spears retrace son histoire, de ses débuts fulgurants à sa descente aux enfers très médiatisée.

«Nous sommes satisfaits du départ des ventes de ce titre. Il se vend au rythme anticipé par l’équipe commerciale», souligne David Bérard, directeur commercial chez Hachette Canada, le diffuseur du livre en français, qui a été distribué à 11 000 exemplaires dans plusieurs lieux de vente au Québec.

Un livre vendu à environ 3000 copies est considéré comme un best-seller au Québec.

En date du 4 novembre, La femme en moi s’est également hissé à la quatrième place du palmarès Renaud-Bray, le plus important réseau de librairies francophones en Amérique du Nord, qui compte près de 30 succursales.

Chez Indigo, un des chefs de file des librairies au Canada, la version originale The Woman in Me se retrouve dans le «palmarès des livres à succès».

Au moment d’écrire ces lignes, la maison d’édition Simon & Schuster Canada n’avait pas répondu à notre demande d’information sur les ventes au Québec de la version originale en anglais, The Woman in Me.

Un succès planétaire

The Woman in Me rencontre également un franc succès à travers la planète.

Mercredi, Gallery Books, une division de Simon & Schuster, annonçait que le livre s’était écoulé en 1,1 million de copies aux États-Unis, dans tous les formats, en une semaine. Ce chiffre inclut la version audio, narrée par l’actrice Michelle Williams, les précommandes, ainsi que les livres physiques et numériques.

Un rare exploit qui a d’ailleurs été atteint en janvier par les mémoires du Prince Harry, Spare, qui s’est vendu à 1,6 million d’exemplaires en une semaine aux États-Unis.

Cette semaine, The Woman in Me s’est retrouvé à la première place de la New York Times Bestseller List. Ravie, Britney Spears a mentionné sur les réseaux sociaux: «Ça représente tout pour moi. Je vous aime tous!»

Dans un communiqué, Gallery Books a également annoncé des ventes estimées à 2,4 millions de copies papier à travers le monde. L’ouvrage a été traduit en 26 langues.

À l’approche du temps des Fêtes, on peut se douter que les mémoires de Britney Spears se retrouveront dans plusieurs bas de Noël.