C’est la fin pour Publisac après 46 ans d’histoire

Transcontinental annonce la fin de son entente avec Publisac à compter de mai 2024 après 46 ans d’histoire.

• À lire aussi: Un troisième PDG en 18 mois pour Transcontinental

Cela signifie la fin de la distribution du Publisac dans les foyers du Québec. Transcontinental (TC) continuera de faire la distribution dans l’ensemble du Québec de son feuillet de circulaires raddar.

Photo Transcontinental

Au printemps dernier, TC a entrepris la distribution de ce feuillet à Montréal et à Vancouver. À compter de la semaine prochaine, c’est un million de foyers en Ontario qui seront rejoints par cette initiative.

Cette transition au Québec touchera plusieurs clients éditeurs «en les privant de leur mode de distribution actuel», est-il mentionné dans un communiqué diffusé vendredi matin.

Transcontinental assure qu’elle accompagnera les journaux locaux dans cette transition au cours des prochains mois en leur offrant notamment une page gratuite dans raddar.

«raddarMC est un mince feuillet plié en quatre qui combine les circulaires de plusieurs détaillants en un seul produit imprimé. Distribué par l’intermédiaire de Postes Canada, raddarMC réduit considérablement le volume de papier utilisé. Avec raddarMC et sa plateforme numérique raddar.ca, les consommateurs peuvent bénéficier du meilleur des deux mondes», a-t-on expliqué.

Québec

Entre février et mai 2024, raddar sera déployé progressivement dans toute la province de Québec, en remplacement du Publisac. Ce sont ainsi 2,8 millions de foyers qui s'ajouteront au million d'exemplaires de raddar déjà distribués dans la grande région de Montréal.

«Nous sommes fiers de raddarMC, une innovation marquante dans l'histoire des circulaires, et de l'important gain environnemental qu'il représente, a déclaré Patrick Brayley, vice-président principal, TC Imprimeries Transcontinental. Toutefois, nous regrettons les répercussions de la fin du Publisac sur plusieurs journaux hebdomadaires ainsi que sur nos partenaires distributeurs. Compte tenu des changements réglementaires récents et prévus en matière de distribution et de leurs contrecoups sur les plans opérationnel et financier, le modèle du Publisac se devait d'évoluer.»