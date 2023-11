Chaleurs extrêmes: le nombre de décès cardiovasculaires pourrait tripler d’ici 2050

Le nombre de décès cardiovasculaires imputés aux chaleurs extrêmes et caniculaires pourrait tripler d’ici 20250 aux États-Unis, selon une récente étude.

L’étude dirigée Sameed Khatana, auteur principal de l'étude, professeur adjoint de médecine à l'université de Pennsylvanie et cardiologue au Philadelphia VA Medical Center, et publiée dans la revue médicale «Circulation» de l’American Health Association fait un constat sombre.

Les chercheurs américains, qui ont évalué les données des comtés de 48 États entre mai et septembre sur une période de 11 ans (de 2008 à 2019), ont relevé que la chaleur extrême de 32°C était associée à 1651 décès cardiovasculaires supplémentaires par année.

Même si les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont mises en œuvre avec succès, les décès cardiovasculaires dus aux chaleurs extrêmes devraient augmenter de 162 % d’ici le milieu du siècle pour atteindre 4320 décès.

En revanche, un scénario plus sombre prévoit une hausse de 233 % au cours des 13 à 47 prochaines années, selon cette étude qui relève que les personnes âgées et les adultes noirs non hispaniques sont le plus à risque dans les deux scénarios.

«Le changement climatique et ses nombreuses manifestations joueront un rôle de plus en plus important sur la santé des communautés du monde entier dans les décennies à venir», a indiqué le Dr Sameed Khatana qui évoque une problématique d’équité en matière de soins de santé.

«Le changement climatique est également une question d'équité en matière de santé, car il y aura un impact disproportionné sur certains individus et certaines populations et cela pourrait exacerber les disparités préexistantes en matière de santé aux États-Unis», a-t-il insisté.