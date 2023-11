Championnat canadien de rugby: le Rouge et Or atteint la finale et il tentera de signer un deuxième titre de suite

Dans un match âprement disputé devant une autre bonne foule au PEPS, vendredi soir, le Rouge et Or de l’Université Laval a obtenu son billet pour la finale du championnat canadien de rugby en vertu d’une victoire de 10 à 8 face aux Gaels de Queen’s.

En finale canadienne, dimanche à 15h, le Rouge et Or affrontera les Vikes de Victoria, qui ont écarté les Gryphons de Guelph par la marque de 16 à 0. Semées au 8e et dernier rang des nationaux, les Vikes ont causé toute une surprise en disposant des Gee Gees d’Ottawa, les premières favorites, lors du premier match. Laval tentera de réussir le premier doublé depuis les Pronghorns de Lethbridge qui ont remporté l’or de 2007 à 2009.

Devant une foule de 1212 amateurs comparativement à 3577, mercredi, lors de la victoire de 7 à 5 devant les Thunderbirds de UBC, le Rouge et Or menait 10 à 0 après 39 minutes. Les Gaels n’ont jamais baissé les bras pour réduire l’écart à deux petits points, mais la défensive a tenu le coup pour sceller la victoire.

«Ça fait un an qu’on parle du championnat canadien à la maison et j’ai hâte en maudit à la finale, a déclaré l’entraîneur-chef François Vachon-Marceau. Après la défaite en finale du RSEQ, les filles n’ont jamais cessé d’y croire même si nous avons affronté les deux meilleures équipes sur papier en partant. Il y avait moins de monde que mercredi, mais le bruit et la foule nous ont aidés.»

Le Rouge et Or a sauvé la mise à deux reprises en fin de match alors que les Gaels menaçaient sérieusement. «Les filles ont été vaillantes en défensive et elles se sont accrochées, a louangé Vachon-Marceau. Ça fait quatre ans en ligne qu’on affronte Queen’s au championnat canadien et ce sont toujours des parties serrées.»

Laval a défait Queen’s en finale l’an dernier tout comme en 2019 et s’est incliné en demi-finale en 2021 sur le terrain des Gaels. Laval atteint la finale canadienne pour la troisième fois en quatre ans.

«C’était le temps que ça finisse»

Joueuse par excellence du côté du Rouge et Or, Corinne Fréchette a eu chaud. «C’était le temps que ça finisse, a-t-elle reconnu. Ce sont toujours de grosses batailles contre Queen’s, mais nous avons gardé la tête froide quand elles ont réduit l’écart. C’est une bataille physique, mais encore plus mentale et nous n’avons pas cassé. On a pris moins de risques pour s’assurer d’une bonne gestion de match.»

«Notre défaite en finale du RSEQ contre Ottawa a été une bonne chose, d’ajouter Fréchette qui a été élue sur la première équipe d’étoiles canadienne. La défaite nous a remises sur la bonne voie. On a réalisé que nous ne sommes pas parfaites et qu’on fait des erreurs.»

Un seul essai pour le Rouge et Or

En avance 3 à 0 après une demie en vertu d’un botté de pénalité d’Audrey Champagne, le Rouge et Or a porté le score à 10 à 0 à la faveur d’un essai de Maude Chabot suivi d’un botté de conversion de Champagne dès le début de la deuxième demie.

«Je suis contente et fière d’avoir aidé l’équipe, mais notre force est qu’on joue en équipe, a souligné Chabot. On doit la victoire aux gens qui n’ont pas cessé de nous encourager. Il y avait moins de jeunes de Victoriaville pour notre deuxième match, mais mon frère m’a dit que des jeunes filles présentes, mercredi, voulaient jouer au rugby. C’est une victoire en soi. Ça représenterait beaucoup si on pouvait réussir le doublé à la maison.»

Victoria atteint la finale canadienne pour la première fois de son histoire et tentera de gagner une première médaille. Son meilleur résultat est une 4e place. Laval a défait les Vikes dans le match pour le bronze en 2021.