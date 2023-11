Dans la défaite de jeudi, Brendan Gallagher a récolté le 400e point de sa carrière

TEMPE | Martin St-Louis n’avait pas beaucoup de félicitations à distribuer, jeudi soir, après le revers face aux Coyotes de l’Arizona. L’entraîneur-chef du Canadien s’est montré sévère en estimant que seulement «trois ou quatre joueurs» avaient bien joué.

Au sein de ce groupe restreint se trouvait assurément Brendan Gallagher. Le fougueux ailier a inscrit son troisième but de la saison, en plus de se faire complice du but de Sean Monahan.

Une soirée de deux points qui a permis au vétéran de 31 ans d’atteindre le plateau des 400 points. Il est devenu le 37e joueur de l’histoire à récolter 400 points dans l’uniforme tricolore.

Une statistique qui le laissait un peu froid après la soirée décevante du groupe montréalais.

«C’est le genre de statistique pour lequel tu es fier à la fin de ta carrière. Pour l’instant, tout ce qui compte, c’est d’essayer de contribuer aux succès de l’équipe», a-t-il laissé tomber.

N’empêche, ce cumulatif est la preuve d’une carrière bien remplie. Une carrière qui aurait pu prendre fin prématurément à quelques occasions en raison des innombrables blessures qu’il a subies en cours de route.

«Je suis en santé. C’était la même chose que les 10 premiers matchs de l’an dernier avant que, malheureusement, je me blesse une nouvelle fois. Cette fois, j’espère que ça va se poursuivre», a indiqué l’Albertain.

Le bon vieux Gallagher

Après toutes les épreuves qu'il a traversées au cours des dernières saisons, c’est la grâce qu’on lui souhaite. D’autant plus que ça semble cliquer entre ses compagnons de trio (Monahan et Tanner Pearson) et lui.

«J’aime la place que j’occupe dans la formation. Je suis à l’aise avec mes partenaires. Ce sont des joueurs avec qui il est facile de jouer. On a trouvé son style et on y reste fidèle», a-t-il mentionné.

Ce style, ce sont des buts à proximité du filet. Parfois sur des retours de lancer ou des déviations, parfois en profitant d’un échec avant efficace d’un compagnon de trio, comme ça a été le cas jeudi lorsqu’il a reçu une brillante passe de Monahan, qui se trouvait derrière la ligne des buts.

«Il est revenu, le bon vieux Gallagher, cette saison. Il joue de la façon dont j’avais l’habitude de le voir jouer lorsque j’étais avec les Blues, a indiqué Jake Allen. Il a confiance en ses moyens, il fonce au filet. Ces trois buts ont été inscrits à moins de 10 pieds du filet. Je suis impressionné par son début de saison.»

Le Canadien terminera son périple de trois rencontres samedi, en rendant visite aux Blues de St-Louis. Tout comme les Golden Knights, lundi, et les Coyotes, jeudi, la troupe de Craig Berube, septième dans la division Centrale, en sera à un troisième match en quatre soirs.

Souhaitons que, cette fois, le Tricolore puisse en profiter.

