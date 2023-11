En pleine mission de sauvetage, un hélicoptère médical tue une octogénaire lors de son atterrissage

Un hélicoptère médical qui transportait d’urgence un patient vers un centre hospitalier a coûté la vie à une octogénaire après qu’elle ait été renversée par les vents violents aux côtés d’autres passants, alors qu’elle marchait dans un stationnement à proximité.

«Il s'agit d'un accident inhabituel et pénible dans lequel un hélicoptère qui entreprenait une mission pour sauver des vies a malheureusement également entraîné la mort d'une personne non impliquée, et des blessures graves à une autre», a déploré Crispin Orr, instructeur en chef des accidents aériens, à «The Telegraph» jeudi.

En mars 2022, Jean Langan, 87 ans, se rendait à son véhicule après un rendez-vous à l’hôpital de Derriford, à Plymouth au Royaume-Uni, au moment où elle aurait été projetée au sol par les vents violents d’un hélicoptère qui s’apprêtait à atterrir d’urgence sur une hélisurface à proximité, pour décharger un patient en besoin urgent de soins, a révélé le rapport d’enquête.

La femme aurait ainsi subi une blessure mortelle à la tête, tandis qu’une autre passante octogénaire aurait subi une fracture du bassin lors de sa chute, selon le média britannique.

Or, l’enquête a révélé que de nombreux incidents similaires étaient survenus au préalable, mais qu’aucune solution n’avait été mise en place pour empêcher les membres du public d’accéder au stationnement lors de l’arrivée d’un hélicoptère, malgré les importants risques de blessures.

Le rapport aurait ainsi fait état d’une confusion du personnel quant à la zone de danger à couvrir lors de l'atterrissage d’un hélicoptère, en proposant neuf recommandations pour aider à faciliter la coordination entre l’équipe d’aviation et les membres du personnel au sol.

«Les hélicoptères utilisés pour les services médicaux de recherche, de sauvetage et d'urgence jouent un rôle essentiel, mais il est essentiel que les risques associés au souffle d'hélicoptère soient compris et bien gérés», a martelé l’instructeur en chef.