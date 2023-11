Escapade mystère au Québec: partez sans savoir où vous allez

Oseriez-vous partir à l’aventure sans savoir où vous allez et ce que vous allez faire? C’est ce que propose Escapade Mystère, une agence de voyages réceptive avec des voyages secrets d’une ou plusieurs journées, en Mauricie. Une façon originale et personnalisée de (re)découvrir cette région.

COMMENT FONCTIONNE ESCAPADE MYSTÈRE?

Avant de sauter dans l’inconnu, il faut remplir un questionnaire en ligne pour que l’agence puisse connaître vos envies. En plus de renseigner sur la période du voyage et sur le nombre d’activités, l’utilisateur devra sélectionner un profil parmi plusieurs en fonction de ses goûts, ses intérêts et son degré d’adrénaline.

Photo tirée de la page Instagram @escapademysteremauricie

« C’est du sur-mesure en fonction des informations que l’on reçoit, explique Simon Girard, directeur général d’Escapade Mauricie (également propriétaire de l’ entreprise de transport récréatif Navette Nature ). À partir de là, on monte un itinéraire unique, sans pour autant le dévoiler aux clients ».

Ces derniers reçoivent ainsi seulement quelques indices et l’adresse des activités pour garder le mystère et jouer au maximum sur l’effet de surprise.

« Même si les clients ont les adresses, ils jouent quand même le jeu et ne vont pas sur internet pour faire une recherche et se gâcher la surprise, assure Simon Girard. Avec ce procédé, le voyage est déjà réussi avant même de partir! »

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS?

On ne vous révélera évidemment pas la liste des activités que propose Escapade Mystère. Cela couvre autant les activités sportives et en nature que l’agrotourisme, les restaurants, les produits du terroir, l’histoire, la culture ou encore le patrimoine, à l’intérieur comme en plein air.

Photo tirée de la page Instagram @escapademysteremauricie

Petite révélation tout de même : il y a au moins une activité « wow » dans le séjour, comme celle dans l’image ci-dessous. On ne vous en dit pas plus!

« L’idée est de sortir les gens de leur zone de confort, indique Simon Girard. On les amène dans des endroits et on leur fait faire des activités auxquelles ils n’auraient jamais pensé. On a ainsi le pouvoir de les diriger vers d’autres lieux. »

COMBIEN ÇA COÛTE?

Comptez un minimum de 1 000 $ à 1 500 $ pour une nuit et deux activités.

« C’est un coût, reconnaît Simon Girard. Mais on se rend compte que les gens embarquent. On a aussi des gens de la Mauricie qui découvrent ou redécouvrent leur région ».

ESCAPADE MYSTÈRE BIENTÔT AILLEURS?

Simon Girard ne le cache pas, il a pour ambition d’exporter ce concept partout au Québec :

« Beaucoup de nos clients veulent le refaire, mais dans d’autres régions de la province. On a déjà des contacts avec certaines d’entre elles, et même à l’international ».

Affaire à suivre!