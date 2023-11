Photo fournie par Louise Leblanc

402 279 $, c’est la somme record qui a été amassée lors de la 27e Expérience gastronomique au profit de la Croix-Rouge canadienne, Québec, présentée le jeudi 26 octobre dernier au Fairmont Le Château Frontenac. Ce résultat a été dévoilé par les coprésidents d’honneur de l’événement, Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance, et Louis Gagnon, chef de la direction, Canada, Intact Corporation financière. Que ce soit ici, au pays, ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être présente auprès des personnes et des collectivités avant, pendant et après une catastrophe, afin de renforcer leur résilience. Ce rendez-vous philanthropique annuel permet à la Croix-Rouge de soutenir ses opérations de préparation des équipes qui doivent intervenir jusqu’à quatre fois par jour au Québec lors de sinistres en tout genre. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Jérôme Lambert (bénévole), Geneviève Fortier (chef de la direction de Promutuel Assurance), Pascal Mathieu (vice-président, Croix-Rouge canadienne, Québec), Conrad Sauvé (président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne) et Anny Voyer (bénévole).

Au Nord du 59e parallèle !

Photos fournies par le Club

C’est sur ce thème que se tiendra le 59e Coquetélions du Club Lions Sillery/Sainte-Foy/Québec ce soir dès 18 h, au Quai 30 du Terminal de croisières du Port de Québec. Philippe Beaudoin (photo de gauche) directeur associé chez Les Structures Ultratec et Bernard Poulin (photo de droite) professionnel chez BGY services financiers intégrés inc., ont accepté la coprésidence d’honneur de l’événement de l’année à Québec, qui se voudra un voyage au nord du 59e parallèle avec ses saveurs nordiques et boréales et la présence des consuls honoraires de la Norvège, du Danemark, de la Finlande, de l’Islande et de la Suède. Depuis sa première présentation, en 1964, c’est plus de 3,5 M$ qui ont été remis aux œuvres soutenues par le Club Lions Sillery/Sainte-Foy/Québec. Parmi celles-ci, citons notamment le Camp Keno, la Dauphine, Laura Lémerveil, la Maison l’Arc-en-ciel, les Grands Frères et Grandes Sœurs, le Carrefour des enfants de Saint-Malo et la Maison Richelieu. Toutes ses œuvres permettent l’épanouissement des jeunes moins favorisés de la grande région de Québec. Billets sur coquetelions.com

Soirée des leaders

Photo fournie par la Fondation MS

La Fondation Michel-Sarrazin a tenu le 26 octobre dernier, au Manège militaire Voltigeurs de Québec, sa 9e Soirée des Leaders Michel-Sarrazin, sous le thème « Vous êtes tous l’étoile de quelqu’un ». Présenté par CGI, cet événement-bénéfice a réuni plus de 580 leaders et personnalités de la vie économique et sociale de Québec, sous la coprésidence d’honneur d’Anouk Alarie, vice-présidente, Contentieux Affaires juridiques, conformité et secrétariat général, chez Beneva, et Guillaume Clément, Associé, Services en cybersécurité chez KPMG. La soirée qui a été riche en émotions et qui a mis en lumière, par des capsules vidéo, des histoires touchantes a permis d’amasser la somme de 407 579 $ net. De gauche à droite, sur la photo : Jean G. Morency, président du CA de la Fondation Michel-Sarrazin ; Brigitte Laflamme, directrice générale de la Maison Michel-Sarrazin ; Anouk Alarie, et Guillaume Clément, coprésidents d’honneur de la soirée ; Jocelyne Guay, présidente du CA de la Maison Michel-Sarrazin ; Céline Drouin, directrice générale de la Fondation Michel-Sarrazin et Chantal Buteau, VP principale, unité d’affaires de Québec chez CGI. Absente sur la photo : Nathalie Langevin, directrice générale TVA et Le Journal de Québec.

Soutien aux leaders de demain

Photo fournie par Bernard Brault

Dans le contexte du Programme de bourses Saputo 2023, 9 étudiants(es)-athlètes ont reçu une bourse individuelle de 2000 $ ou de 4000 $ afin de les soutenir dans leurs parcours universitaire et sportif. Parmi les bénéficiaires, on retrouve deux athlètes de la grande région de Québec : Anne-Frédérique Brisson, 23 ans, de la Capitale-Nationale (Saint-Augustin-de-Desmaures), en para-natation, et Rose-Anne Grenier, 24 ans, de Chaudière-Appalaches (Sainte-Marie Beauce) en patinage de vitesse longue piste. Sur la photo Patricia Demers, à gauche, directrice générale de la Fondation Aléo, et Tiziana Mattoscio, à droite, vice-présidente, gestion des talents – diversité, équité et inclusion de Saputo, entourent Anne-Frédérique Brisson.

Anniversaires

Photo Stevens LeBlanc

Nicole Bouchard (photo), directrice générale adjointe des Remparts de Québec... Bertrand Quiriault, directeur général et co-franchisé de La Cage, brasserie sportive, de Beauport... Pierre Duquet, ex-journaliste du Peuple Lévis... Stella Rose, fille de Mitsou, 20 ans... Dylane Hétu, comédienne et actrice québécoise, 42 ans... Claudine Mercier, humoriste et actrice, 62 ans... Geneviève Rioux, comédienne québécoise, 62 ans... François Gendron, ex-député d’Abitibi-Ouest, Parti Québécois, 79 ans.

Disparus

Photo d’archives AFP

Le 3 novembre 2022 : Ray Guy, (photo) 72 ans, botteur de dégagement au football de la NFL, qui a remporté trois Super Bowl (XI, XV et XVIII) avec les Raiders d’Oakland, intronisé au Temple de la renommée en 2014... 2019 : Bob Norris, 90 ans, le premier visage de la marque de cigarette Marlboro... 2018 : Sondra Locke, 74 ans, actrice et réalisatrice américaine, compagne et égérie de Clint Eastwood pendant une quinzaine d’années... 2017 : Giovanni Maur, 80 ans, designer de profession principalement dans les domaines de la restauration, des bars et discothèque de Québec... 2015 : Normand L’Amour, 85 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 2012 : Henri Audet, 94 ans, fondateur de Cogeco Communications (radio-télévision)... 2011 : Guy Des Ormeaux, 80 ans, l’un des fondateurs de RDS... 2011 : Jean-Marie Roy, 86 ans, architecte québécois... 2006 : Paul Mauriat, 81 ans, chef d’orchestre, arrangeur et compositeur français... 2004 : Sergei Zholtok, 31 ans, joueur de hockey (Nashville)... 1999 : Gaston Rochon, 67 ans, pianiste et arrangeur... 1981 : Thérèse Casgrain, 85 ans, figure bien connue de la politique et championne de la promotion féminine.