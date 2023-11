Fowler, Hutson et Tuch: voici ce que notre journaliste a pensé des espoirs du CH lors de son voyage à Boston

J’ai passé quatre jours à Boston, où j’ai eu l’occasion de rencontrer non seulement les espoirs du Canadien de Montréal Lane Hutson, Luke Tuch et Jacob Fowler, mais aussi celui qui sera probablement le prochain premier choix au total au repêchage, Macklin Celebrini, en plus d'avoir eu la chance de les voir évoluer en personne, certains pour la toute première fois.

Voici ce que j’ai retenu des matchs de ces quatre espoirs ainsi que des notes sur d’autres joueurs qui ont attiré mon attention.

1. Lane Hutson vaut le billet d'entrée

Getty Images via AFP

Je savais Lane Hutson talentueux et j’avais eu l’occasion de le voir de mes propres yeux, l’an dernier, lors du dernier Championnat mondial de hockey junior, même s’il jouait un rôle de second plan avec l’équipe américaine.

Mais là, on est ailleurs.

Hutson en est à sa deuxième année dans la NCAA et, honnêtement, on peut s’attendre encore une fois à ce qu’il présente des chiffres monstrueux.

Lors de mon passage au Agganis Arena, Hutson était de retour au jeu après avoir raté une rencontre en raison d’une blessure au haut du corps. Son cas, en matinée, était incertain, mais une fois sur la patinoire, Hutson avait des ailes.

Fidèle à lui-même, l’espoir du Canadien a été dominant offensivement. Sa façon de contrôler la rondelle et de tromper l’adversaire est unique en son genre et j’ai même trouvé qu’à certaines occasions, on le respectait trop du côté des Minutemen de l'Université du Massachusetts (UMass).

En première période, il a fait ce qu’il voulait avec la rondelle, inscrivant un but et récoltant une mention d’aide, en plus de diriger six lancers au but.

Il a aussi fait lever tout le monde de son siège lorsqu’il s'est tricoté une paire de mitaines entre les jambières de son adversaire, Aydar Suniev, qui en fait probablement encore des cauchemars, une semaine plus tard.

More angles of the sweet Lane Hutson dangle: pic.twitter.com/X9G0I04ezv — Marc Dumont (@MarcPDumont) October 27, 2023

Par la suite, UMass s’est quelque peu ajusté aux feintes de Hutson et il a été moins en mesure de contrôler le jeu à sa guise comme en première période.

Quelques séquences plus laborieuses en territoire défensif ont aussi permis de rappeler qu’il est humain et encore loin de pouvoir répéter cette magie dans la LNH.

Mais il y a une chose qu’on ne peut lui enlever: il a ce don de tenir tout le monde au bout de son siège. Chaque fois qu’il touchait la rondelle, tout le monde arrêtait de faire ce qu’il faisait, de peur de manquer la nouvelle manœuvre spectaculaire du petit numéro 20.

2. Luke Tuch, un train

Rich Gagnon

J’avais peu d’attentes envers Luke Tuch, pour être parfaitement honnête. En parlant de ce projet à mes patrons, j’avais surtout en tête de réaliser des reportages sur Hutson, le gardien des Eagles de Boston College Jacob Fowler et le jeune prodige Macklin Celebrini. Luke Tuch serait un à-côté intéressant, même si le choix de deuxième ronde du CH semble avoir stagné depuis sa sélection en deuxième ronde en 2020.

Et j’ai été agréablement surpris, à tous les niveaux. Lors de l’entrevue, le jeune homme a été extrêmement généreux de son temps. Vous pouvez relire le résultat de notre entretien, ici.

Mais ce n'est pas avec une entrevue qu'on peut juger du potentiel d'un joueur, direz-vous. Parfaitement d'accord.

Sur la glace, je n’ai pas détesté du tout ce que j’ai vu de lui. Bon, le Tricolore n’a peut-être pas entre ses mains le prochain Brady Tkachuk, mais Tuch joue un style similaire, basé sur la vitesse et le jeu physique, qui pourrait lui permettre de rendre de bons services au Canadien dans un rôle de soutien.

Tuchy capped a three-point period with this great individual effort that put us up 4-1.



💻: @peacock pic.twitter.com/UdRyFlD96G — BU Men's Hockey (@TerrierHockey) October 21, 2023

À quelques reprises contre UMass, il a utilisé sa vitesse et son corps pour déborder le défenseur adverse et se créer des chances de marquer. C’est ce style qui a poussé l’entraîneur, Jay Pandolfo, à le placer à l’aile du premier trio pivoté par Macklin Celebrini. Son rôle est de lui créer de l’espace et il le fait avec beaucoup d’efficacité.

Une séquence m’a particulièrement marqué: en troisième période, sur la même présence, il a démontré ses habiletés en protection de rondelle en renversant à deux reprises des adversaires avec des mises en échec, de dos, conservant ainsi la possession de la rondelle.

3. Jacob Fowler, une soirée en dents de scie

Photo fournie par les Eagles de Boston College

Il a fallu que je sois présent au Conte Forum de Boston pour assister à ce qui a probablement été le match le plus difficile de Jacob Fowler dans sa jeune carrière universitaire.

Le gardien a accordé deux buts qu’il aimerait probablement revoir en première période. Résultat final: quatre buts accordés sur 21 tirs, mais une victoire de 6-4 sur les Spartans de Michigan State.

Ce que tous les intervenants rencontrés m’ont dit au sujet de Fowler, c’est que sa capacité à bien gérer les défis qui se présentent devant est excellente. Il l’a prouvé, le lendemain: il a bloqué 42 des 43 rondelles dirigées vers lui, pour battre ces mêmes Spartans au compte de 5-1.

Lors de mon entretien avec Fowler, j'ai particulièrement apprécié son honnêteté et le feu qu'il avait dans les yeux lorsqu'il mentionnait vouloir être le prochain gardien numéro un du CH. Vous pouvez lire le résultat de l'entrevue en cliquant ici.

4. Macklin Celebrini est bon. Très bon.

Rich Gagnon

Il n’est pas rare d’entendre des jeunes joueurs prometteurs mentionner en entrevue à quel point ils retirent de la fierté à bien jouer défensivement. Souvent, ce sont davantage de belles paroles. Dans le cas de Celebrini, on a constaté que ce n’était pas le cas. Lui-même avait mis beaucoup l'accent sur l’importance d’être efficace dans son territoire, lors de notre entrevue, et son entraîneur Jay Pandolfo avait lui aussi noté cet aspect du jeu chez son jeune prodige.

Vendredi, face aux Minutemen de UMass, il l’a démontré. Son but, un sixième cette saison en cinq matchs, a été l’exemple parfait d’un centre responsable qui se crée des opportunités offensives grâce à du hockey défensif efficace.

Le jeune joueur est allé prêter main-forte à Lane Hutson, qui bataillait pour une rondelle derrière la ligne des buts défensive, avant d’orchestrer la contre-attaque. Il a remis la rondelle à son coéquipier Jeremy Wilmer, avant de foncer au filet et de rediriger la passe de ce dernier.

On comprend mieux pourquoi tous les recruteurs salivent en entendant son nom.

Celebrini n’est peut-être pas le genre de joueur électrisant et explosif que Connor Bedard était l’an dernier, mais sa capacité à bien comprendre et à anticiper le jeu dans toutes les situations a de quoi rendre jaloux plusieurs attaquants qui font déjà carrière dans la LNH.

Lors de notre passage, il a terminé avec un but et deux passes, ce qui porte son total à 9 points à ses cinq premiers matchs dans la NCAA. Le lendemain, il a ajouté deux autres filets à sa fiche. Et on vous rappelle qu’il n’aura 18 ans qu’en juin prochain.

5. Quelques notes sur d'autres espoirs

Photo fournie par Meg Kelly / Boston College

J’ai beaucoup aimé le travail du trio dynamique américain qu’ont reconstitué les Eagles de Boston College cette saison, composé de Will Smith, Gabriel Perreault et Ryan Leonard.

Après, de leur propre aveu, avoir eu besoin d’une petite période d’adaptation en début de saison, ils semblent déjà avoir pris leur erre d’aller. Smith demeure une menace constante offensivement, tandis que Perreault réalise des jeux à coefficient de difficulté élevé grâce à une vision de jeu hors pair. Gros coup de cœur encore une fois pour Ryan Leonard, qui crée des choses chaque fois qu’il est sur la patinoire, et pas juste offensivement. Sa façon d’entrer dans la tête de l’adversaire est de toute beauté.

Mention honorable au défenseur des Minutemen de UMass Scott Morrow. Dans une soirée difficile pour son équipe, vendredi soir contre Boston University, il a été très efficace et a démontré ses habiletés de patineur d’élite. Il sera intéressant de continuer à suivre le développement de ce grand droitier de 6 pi, 3 po et 194 lb, propriété des Hurricanes de la Caroline.

Un mot, en terminant, sur Artyom Levshunov, un défenseur biélorusse qui est considéré comme un espoir de très haut niveau en vue du prochain repêchage. Le porte-couleurs de Michigan State est un patineur hors pair, mais qui aura besoin de raffiner plusieurs aspects de son jeu. Certaines bourdes dans son territoire ont grandement nui à son équipe lors du match contre Boston College auquel j'ai assisté.

