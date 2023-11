Fred Dupuis, le gars de Longueuil qui a sauvé les bisons de l’extinction

On attribue à Frédéric Dupuis, né à Longueuil en 1818, un rôle déterminant dans le sauvetage des bisons d’Amérique, lesquels étaient menacés d'extinction. Son ranch de Fort Pierre au Dakota du Sud est à l’origine de la majorité des bisons d’élevage d’aujourd'hui.

Le nom de Fred Dupuis – diversement orthographié Dupree, Dupris, Dupré et DuPriest – se retrouve partout aux États-Unis, porté par ses descendants. Jeune homme, il a quitté Montréal pour se rendre à Kaskaskia, sur le Mississippi, où de nombreux Canadiens français s’adonnaient au commerce de la fourrure de bison.

C’était une activité extrêmement lucrative pour les Blancs, lesquels se répandaient alors dans les vastes prairies du continent. Aidés par l’US Army, ils évincent les Amérindiens de leurs terres ancestrales et les dépouillent de l'une de leurs ressources vitales, les bisons. Leurs peaux leur servaient de vêtements et de couvertures. Et le corps de l’animal, de nourriture: les langues de bison étaient un mets apprécié.

Fred Dupuis, pionnier du Dakota du Sud

Dupuis arrive au Dakota du Sud en 1838 et se marie à une Sioux lakota nommée Good Elk Woman (Bonne femme élan?), qui deviendra Marie-Anne Dupuis. Des neuf enfants du couple, un seul pouvait parler anglais. Un interlocuteur rapporte que Fred Dupuis parlait français, lakota et anglais... parfois les trois dans la même phrase. On ne sait pas s’il pouvait lire et écrire, mais cela ne l’a pas empêché de prospérer.

L'une de ses filles a marié en 1887 le petit-fils du gouverneur du territoire de l'Illinois et neveu d'un colonel de l'armée américaine, une indication de son statut social. Les festivités avec des rituels autochtones ont duré trois jours et on a consommé des tonneaux de whisky et de vin.

Au fur et à mesure que chacun de ses enfants se mariait, une petite maison en rondins était construite à côté de la maison paternelle. Il y avait aussi souvent une douzaine de tipis à proximité, abritant des proches de Marie-Anne en visite.

Au cours du 19e siècle, des dizaines de millions de bisons furent tués par des chasseurs indiens et blancs. Dans les années 1840, un capitaine de bateau à vapeur raconte avoir dû attendre une journée afin qu'un gigantesque troupeau de bisons traverse la rivière Missouri.

La chasse aux bisons pouvait rapporter, selon certaines estimations, jusqu’à l’équivalent de 2000$ US par jour en argent d’aujourd’hui. On rapporte que Dupuis et ses fils en ont tué plus de 2000 en une seule partie de chasse.

Wikimedia Commons / Domaine public

Cesser de les tuer pour les élever

Voyant le nombre de bisons diminuer dramatiquement, Fred Dupuis, selon certains auteurs, a décidé à l’instigation de sa femme autochtone de les élever plutôt que de les tuer. Dupuis et l'un de ses fils auraient capturé sept jeunes bisons, mâles et femelles. Au décès de Fred Dupuis en 1898, son troupeau comptait 83 bisons.

Les bisons des Dupuis furent acquis par James Philip, un Écossait engagé dans le commerce du bétail. On dit que l’attitude de Philip envers le bison a aussi été influencée par son épouse franco-sioux lakota, Sarah Laribee.

Lorsque son troupeau de bisons est mis en vente à sa mort en 1911, il compte près de 900 bêtes. L'État du Dakota du Sud en achète 36 pour son nouveau parc d'État Custer, qui approvisionnera par la suite d’autres parcs et refuges de bisons des États-Unis.

South Dakota State Historical Society

Le retour des bisons d’Amérique

Depuis la mort de Fred Dupuis, le nombre de bisons a grimpé pour atteindre près de 600 000. Ce chiffre est encore très loin des quelque 60 millions de bisons qui parcouraient autrefois les Grandes Plaines.

Le parc d'État Custer abrite aujourd'hui 1400 bisons – l'un des plus grands d'Amérique du Nord –, tous issus du troupeau de Dupuis.

Lorsque l’homme d’affaires et philanthrope Ted Turner (fondateur de CNN) a décidé d’élever des bisons dans les années 1990, il a acquis des bêtes issues du troupeau Dupuis-Philip. Il en possède actuellement 50 000 dans plusieurs ranchs, ce qui fait de lui le plus grand propriétaire privé de bisons.

Charles Juchereau de Saint-Denis, un membre de l’élite montréalaise, à la fois juge et entrepreneur, obtient de Louis XIV le monopole de la traite des peaux de bison au «Pays des Illinois». En 1702, il établit un fort et une tannerie sur la rivière Wabash (ex-Ouabache) près du Mississippi pour les peaux qu’il achetait aux autochtones.

Il y mourut en 1703, peut-être emporté par une épidémie de malaria. On parle aussi d’un massacre: un grand nombre de peaux de bison furent volées par des Autochtones. Quelques survivants de son expédition gagnèrent Mobile, en Louisiane.

Durant des décennies, des cartes indiquèrent divers endroits comme l'emplacement du fort et de la tannerie. Encore aujourd’hui le site reste inconnu, tout comme le lieu de sépulture de Juchereau.