Immigration: la cible de Justin Trudeau est irréaliste

Mercredi, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, a confirmé que le gouvernement fédéral allait de l’avant avec la cible de 500 000 nouveaux immigrants au pays en 2025.

On avait entendu lors de la retraite du caucus à Hamilton à la fin de l’été que le gouvernement remettait en question la cible annoncée plus tôt dans l’année. Mais, il faut croire que l’idéologie est plus forte que le réalisme pour l’équipe de Justin Trudeau.

C’est surprenant de voir le gouvernement Trudeau avancé sans parler avec les provinces et les acteurs sur le terrain, car ce n’est pas le fédéral qui a la responsabilité d’accueillir les nouveaux arrivants sur le terrain.

Le poids du Québec

Également, mercredi, la ministre québécoise de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, a présenté ses cibles. Pas de grande surprise également de ce côté. Le Québec conserve sa cible de 50 000 nouveaux immigrants.

En ajoutant les étudiants étrangers, on pourrait atteindre 56 500 personnes. Ainsi, il est clair maintenant que le poids démographique du Québec dans le Canada va en prendre pour son rhume.

Actuellement, le Québec compte environ 22% de la population canadienne. Dans 25 années, le poids de la nation québécoise va être réduite à 18%.

Cette réduction va avoir inévitablement des conséquences sur le poids politique du Québec à la Chambre des communes. Également, ça veut dire que la tarte québécoise des transferts et programmes fédéraux va aussi être réduite en fonction de notre poids au sein de la fédération canadienne.

Les conservateurs

D’un côté, Justin Trudeau n’a pas troublé par ce fait et de l’autre, François Legault n’a pas le mandat de réduire ainsi le poids du Québec.

Actuellement, Pierre Poilievre mène dans les sondages, donc la politique de Justin Trudeau pourrait être renversée.

Cependant, le chef conservateur fait tout pour ne pas commenter le débat. Il sait très bien que s’il sort contre Justin Trudeau, il passera comme étant un anti-immigrants.

Cependant, au-delà de la joute politique et partisane, nos politiciens devront revenir au réalisme.