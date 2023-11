La Fondation de l’IUCPQ vous sensibilise au cancer du poumon

En novembre, la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) célèbre la 7e édition du Mois de la sensibilisation au cancer du poumon. Grâce à cette initiative, la Fondation souhaite favoriser le rayonnement de l’expertise des équipes de l’Institut et sensibiliser la population à ce cancer, le plus meurtrier de tous.

Le cancer du poumon touche autant les hommes que les femmes et ses facteurs de risque sont variés. Ce cancer représente un quart des décès par cancer au Canada. À lui seul, il cause malheureusement plus de décès que les cancers colorectal, du pancréas et du sein regroupés.

►Pour favoriser le développement de nouvelles pistes de traitement, il est essentiel d’appuyer les recherches effectuées. C’est pourquoi la population est invitée à soutenir la Fondation IUCPQ en faisant un don au fondation-iucpq.org.