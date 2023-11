Le Carnaval promet de s’éclater pour sa 70e édition

Le Carnaval de Québec, en collaboration avec Loto-Québec, a récemment dévoilé une programmation éclatée pour son 70e anniversaire, qui durera 18 jours! Une tempête de nouveautés déferlera sur Québec du 25 janvier au 11 février 2024.

La Cité de glisse défiera les conventions en prenant d’assaut trois côtes de Québec pour les transformer pendant quatre jours en glissades géantes. La piste d’initiation Ice Cross Kraft Heinz prendra place à la place Jean-Béliveau, tandis que la plage Gougoune et doudoune M. Christie accueillera un ours d’escalade de glace de 45 pieds.

Le Bal de Bonhomme sera de retour et une tyrolienne fera grimper l’adrénaline au Camping de Bonhomme Vidéotron. Les festivaliers pourront visiter le Palais de Bonhomme, assister aux Défilés de nuit, encourager les participants de la Course en canot gouvernement du Québec, en plus de participer à une centaine d’activités. Soyez-y!

►Découvrez la programmations et achetez votre effigie sur le site programmation.carnaval.qc.ca.