Le fougueux entraîneur des Ducks devra payer une amende

Pour sa conduite jugée non professionnelle par la Ligue nationale de hockey durant un match disputé lundi, l’entraîneur-chef des Ducks d’Anaheim, Greg Cronin, devra ouvrir son portefeuille.

Vendredi, le circuit Bettman a imposé une amende de 25 000 $ au pilote pour son comportement durant la rencontre face aux Penguins de Pittsburgh. Cronin a enguirlandé les officiels après qu’ils eurent refusé un but aux Ducks pour un contact avec le gardien, en fin de deuxième période.

Les agissements de l’homme de 60 ans ont entraîné une pénalité pour comportement antisportif et Cronin a été expulsé quelques instants plus tard. Anaheim est néanmoins revenu de l’arrière au troisième vingt pour l’emporter 4 à 3 grâce à un but tardif de Mason McTavish.

Les Ducks affronteront de nouveau les Penguins mardi, après leur duel de dimanche face aux Golden Knights de Vegas.