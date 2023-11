Les Ducks achètent du temps avec Tristan Luneau

Les Ducks d’Anaheim ont envoyé le défenseur Tristan Luneau aux Gulls de San Diego, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), vendredi.

Il s’agit d’une relégation pour des fins de conditionnement. L’organisation californienne ne peut garder le Québécois dans le circuit de développement à long terme, car il est encore d’âge junior. Si le club décide de ne pas garder Luneau à temps plein chez les professionnels, il devra retourner dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), où il évoluera pour les Olympiques de Gatineau.

Si les Ducks choisissent cette avenue, Luneau n’écoulera pas une année de son contrat de recrue.

Jusqu’à maintenant en 2023-2024, le natif de Victoriaville a disputé deux parties dans l’uniforme des «Canards». Il n’a pas amassé de point et a maintenu un différentiel de -1.

Les Ducks pourraient également être tentés de faire ce que les Kings de Los Angeles ont fait avec l’arrière Brandt Clarke l’an dernier. Le huitième joueur sélectionné au repêchage de 2021 a disputé neuf matchs dans la Ligue nationale et cinq dans la Ligue américaine (le maximum permis pour une relégation pour des fins de conditionnement). Il a ensuite été envoyé dans le junior pour participer au Championnat du monde de hockey des moins de 20 ans et il a conclu sa saison avec les Colts de Barrie (OHL).

Pour revenir à Luneau, le choix de deuxième ronde (53e au total) des Ducks au repêchage de 2022 ne cache pas qu’il aimerait représenter le Canada au prochain Mondial junior.

«C’est une étape assez importante dans une carrière, et ce serait plaisant de vivre cette expérience-là, a-t-il dit au journaliste du LNH.com Guillaume Lepage. En même temps, je veux passer le plus de temps possible chez les professionnels cette année, et mon focus est là-dessus en ce moment.»

Luneau a été dominant l’an dernier dans la LHJMQ. Il a touché la cible 20 fois et a fourni 63 mentions d’aide pour 83 points en 65 rencontres. Il a d’ailleurs remporté le trophée Émile-Bouchard, remis au défenseur de l’année dans le circuit Cecchini.