Les nombreuses réunions au restaurant de l’Office de consultation publique coûtent cher aux Montréalais

L’Office de consultation publique de Montréal, financé à 100% par des fonds publics, échappe presque à tout contrôle depuis des années. Ce qui a permis la mise en place d’une culture de dépenses au restaurant, de voyages, de copinage et qui a même envenimé un climat de travail toxique, problèmes contre lesquels la Ville de Montréal se dit impuissante.

Les dirigeants de l’OCPM multiplient les réunions aux bonnes tables de Montréal, au point où l’organisme a réussi à dépenser plus en frais de restaurants que toute autre entité de la Ville en 2022.

Les présidentes et secrétaires généraux des dernières années s’attablent, presque chaque semaine, dans les restaurants voisins de leurs bureaux situés en plein centre-ville et règlent la note avec leur carte de crédit de la Ville.

Chez Alexandre, Café Ferreira, Ibérica... l’organisme a dépensé des dizaines de milliers de dollars dans de chics tables du centre-ville depuis 2016.

En comparant les relevés des cartes de crédit avec des documents lourdement caviardés fournis par l’OCPM, nous avons découvert que ces dépenses étaient souvent liées à des réunions internes à deux ou trois convives.

Par exemple, une «réunion de gestion générale» qui s’est tenue en mars 2023 au restaurant Chez Alexandre a coûté 244,69$ pour deux.

OCPM

Le secrétaire général Guy Grenier était accompagné d’une autre personne, dont il a choisi de caviarder le nom en réponse à notre demande d’accès.

La professeure de l’UQAM spécialisée en gestion municipale, Danielle Pilette, juge que ce genre de sorties «devrait être très, très, très limité».

«Quand on dispose de bureaux, ce n’est pas du tout normal de se rendre au restaurant pour discuter avec un collègue de bureau. En plus, un restaurant à très faible distance», dit-elle.

80 fois en dix-huit mois

La présidente Isabelle Beaulieu, Guy Grenier et l’ancien secrétaire général Luc Doray ont dépensé 4000$ d’argent public en 26 repas Chez Alexandre entre avril 2022 et août dernier.

Depuis son entrée en poste en février 2022, Mme Beaulieu est allée plus de 80 fois au restaurant, y dépensant près de 8000$.

En août 2022, elle fait quatre sorties en une semaine pour une facture totale de 400$, dont deux repas Chez Alexandre à 128$ et 111$. Chaque fois, elle n’est accompagnée que d’une personne.

L'an dernier, l’OCPM, qui compte une douzaine de permanents et une soixantaine de collaborateurs, se hisse d’ailleurs au premier rang de toutes les unités administratives de la Ville pour les dépenses au restaurant, devant le Service de sécurité incendie, qui compte 2744 employés.

M. Grenier et Mme Beaulieu n’ont pas voulu répondre à nos questions.

«On a fait parfois des réunions de travail de l'équipe de direction, à savoir Isabelle Beaulieu, Guy Grenier et moi, chez Alexandre, confirme Luc Doray, qui a pris sa retraite en janvier 2023. Quand Dominique Ollivier était présidente, ces réunions-là, on ne les tenait pas chez Alexandre, mais plutôt chez Ibérica [NDLR: deux portes plus loin].»

«Ça peut arriver, à l'occasion, qu'on ait eu à se réunir pour toutes sortes de raisons et que le temps qui est disponible est un temps midi», reconnaît Mme Ollivier.

Entre 2018 et début 2020, Mme Ollivier et M. Doray cumulent 20 visites chez Ibérica pour un total de 2550$.

«Ça peut paraître cher [mais c’]était un des restaurants les plus proches du bureau», défend Mme Ollivier.

Ce n’est pas tout. Entre 2016 et 2019, Mme Ollivier a dépensé, à elle seule, 17 793$ en restaurants, parmi lesquels les très réputés Europea, Monarque, Chez L’Épicier et Damas.

Selon elle, toutes ces sorties sont justifiées par des réunions internes, des réceptions avec des partenaires internationaux et des repas avec les commissaires de l’OCPM.

«Il peut y avoir un climat plus relax au restaurant pour parler de questions qui sont plus délicates», soutient M. Doray, qui de son côté a facturé 27 353$ de restaurants en sept ans, dont deux de pandémie.

Peu d’encadrement

Selon les lignes directrices de la Ville de Montréal, les réunions au restaurant devraient être «exceptionnelles», réservées aux sujets d’importance et engager des frais «raisonnables».

Questionnée pour savoir si la présidente de l’OCPM est soumise à une directive similaire, Dominique Ollivier n’a pas pu nous répondre.

«Vous allez devoir aller chercher ces informations-là à l'OCPM», a-t-elle répondu. Or, l’office refuse de répondre à nos questions.

Le fait que M. Grenier ait caviardé le nom des personnes avec qui il partage ses repas et le but des rencontres pose aussi de grands problèmes éthiques, selon l’expert Michel Séguin.

«La personne qui vous fournit l'information est une personne qui est impliquée dans les dîners. Tous ces éléments-là construisent un doute sur la crédibilité des activités qui ont eu lieu durant ces [repas] et créent un doute en ricochet à la crédibilité de l'organisation», croit M. Séguin.

Un souper d’huîtres à 347$ pour son anniversaire

Parmi les nombreuses dépenses au restaurant de Dominique Ollivier, une des plus élevées prend des allures d’activité personnelle.

Le 24 avril 2016, Dominique Ollivier et Guy Grenier, alors simple collaborateur de l’OCPM, se trouvent en mission en Paris. Mme Ollivier facture 347$ sur sa carte de la Ville de Montréal au restaurant le Bar à Huîtres.

Aucune activité officielle n’était inscrite dans l’agenda de mission ce dimanche-là.

Facebook

Mme Ollivier confirme avoir partagé ce repas avec M. Grenier, avec qui elle administrait l’entreprise Ki3 de sa fondation en 2011 jusqu’en 2014.

«C'était le jour de son anniversaire. Et dans mon contrat de travail, il est prévu qu'on peut reconnaître une contribution exceptionnelle d'un employé et l'amener au restaurant», explique Mme Ollivier.

L’actuelle responsable des finances montréalaises a refusé de dire si une note si élevée pour un souper d’anniversaire était une utilisation «normale» de fonds publics, insistant sur le fait que cela «était permis».

Mme Ollivier est restée muette lorsque questionnée pour savoir si le fils de M. Grenier était présent au restaurant. En effet, celui-ci a publié sur Facebook des photos de cette même journée où il se balade dans la Ville Lumière en compagnie de son fils.