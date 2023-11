Les Sharks encaissent une dégelée majeure

Auteurs d’un épouvantable début de saison, les Sharks de San Jose ont atteint le fond du baril, jeudi soir, en s’inclinant 10-1 à domicile aux mains des Canucks de Vancouver.

Pour la formation californienne, c’est un 10e revers en 10 rencontres.

À lire aussi: Punis jusqu'à la défaite

Anthony Beauvillier et Brock Boeser se sont fait plaisir pour les Canucks en inscrivant des doublés. Quinn Hughes (un but, quatre aides), J.T. Miller (un but, deux aides) et Elias Pettersson (trois aides) ont aussi participé à la riche moisson offensive de cette rencontre.

Plusieurs autres Vancouvérois ont connu des soirées de deux points.

Le seul but des locaux a été inscrit en fin de rencontre par Fabian Zetterlund.

Les deux gardiens des Sharks ont souffert dans cette rencontre. Kaapo Kahkonen a donné six buts sur 19 tirs, et Mackenzie Blackwood a cédé quatre fois sur 14 offrandes.