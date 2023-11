Mon avis sur l’état du service à la clientèle au Québec

J’ai lu avec intérêt la lettre concernant les affres du service à la clientèle dans nos commerces. Ayant été caissière dans une grande quincaillerie, j’en ai vu de toutes les couleurs. Par chance, je puis affirmer que la majorité des clients sont patients et respectueux.

Comme j’étais la dernière personne qu’ils rencontraient avant de quitter le magasin, j’avais le don de calmer les clients insatisfaits parce que j’ai de la répartie et un bon sens de l’humour. Certains arrivaient contrariés à ma caisse, pour en repartir de bonne humeur. D’autres clients réguliers n’hésitaient pas à faire la file pour passer à ma caisse.

Il m’est arrivé de faire des erreurs en entrant des codes de marchandise et de me faire enguirlander par certains impolis qui menaçaient de me faire renvoyer. Je leur offrais alors calmement de faire venir le gérant, tout en leur faisant remarquer que comme je n’avais pas besoin de gagner ma vie, que je travaillais par plaisir, me faire mettre à la porte ne me dérangerait pas.

Il m’est aussi arrivé de remettre à leur place des clients très impolis qui en retardaient d’autres, et tout cela grâce à ma patience, mon humour et mon sens de la répartie. J’ai même eu droit à des applaudissements.

Personnellement quand je magasine, il peut m’arriver occasionnellement de rencontrer des situations qui m’indisposent. Mais avant de passer mes commentaires, je prends la peine de dire à la personne concernée, à moins qu’elle ne soit directement en cause, que je ne m’adresse pas à elle personnellement, mais à tous les responsables de cette situation désagréable.

Quiconque travaillerait, ne serait-ce qu’une semaine au service à la clientèle, s’apercevrait que ce n’est pas toujours facile, et aurait probablement plus de respect envers tous ceux et celles qui y œuvrent. Le mauvais comportement n’étant réservé à personne, je dois souligner en terminant qu’il y a des commis, comme des caissiers(ères) ou encore des préposés(es), qui manifestent un manque d’empathie envers les clients.

Anne-Marie

J’apprécie votre habileté à communiquer ainsi que vos talents pour désamorcer les situations difficiles. L’art de prendre le temps de se mettre dans la peau de l’autre avant de ruer dans les brancards n’est malheureusement pas donné à tout le monde, et la formation nécessaire pour y parvenir est très rarement enseignée de nos jours.