Mon évasion culinaire à l’Hôtel Quintessence

Ce doux dimanche d’automne, alors que les feuilles multicolores décoraient le paysage de Tremblant, mon âme aventurière a décidé de répondre à l’appel du Nord. Notre destination ? L’épique Hôtel Quintessence, une oasis de luxe blottie dans les montagnes, où une escapade pas comme les autres nous attendait. C’est-à-dire parfaite.

Moi qui ne cesse de répéter à mes enfants que la perfection n’est pas de ce monde, j’admets qu’il existe quelques exceptions. J’ai découvert cet hôtel à l’aube de mes derniers jours avant de donner naissance à mon premier coco. Un séjour sublissime avant de plonger dans le chaos familial qui m’attendait et que j’aime tant.

Puis, l’idée justement de fuir mon chaos le temps d’un repas de conte de fées m’a enchantée au plus haut point. Un court road trip ensoleillé sur la 15 déserte un matin de week-end est déjà un moment pas banal.

Le royaume du confort

En arrivant, l’élégance de l’hôtel annonce le confort ultime, avec cette vue imprenable sur le lac miroitant les teintes de l’automne. Moi aussi, je veux ma photo Instagram d’automne !

La destination finale de notre aventure était notre réservation pour le lunch, où une table nous attendait au célèbre bistro de l’hôtel, un festin pour les sens en perspective.

Pour transformer l’expérience en brunch, on a demandé de nous servir des viennoiseries qui traîneraient sûrement encore dans la cuisine. Une mini touche pour faire exister le « breakfast et lunch ». Le bistrot ne sert pas le brunch, mais le personnel n’a aucunement refusé de rescaper une chocolatine pour nous la servir sur une planche de pierre chauffée et préserver le délice d’une boulangerie toute chaude.

Je vous décris les plats qu’on a partagés sous le pétillement joyeux des mimosas s’entrechoquant en un toast à l’amour et à l’aventure.

La salade Cobb classique comme un tableau riche en couleurs et en textures avec une vinaigrette au miel et au Piment d’Espelette rendant bien justice à la simplicité des ingrédients frais et à la complexité des saveurs bien équilibrées.

Photo Alexandra Diaz

Le tartare de saumon frais aux inspirations asiatiques et précisément coupé, avec juste ce qu’il faut d’agrumes et d’herbes, créant un équilibre parfait de rondeur et une pointe de Sriracha pour titiller les papilles avec une chaleur maîtrisée.

Photo Alexandra Diaz

Et on a renoué avec la joue de bœuf, tendre et fondante, mijotée à la perfection à la façon bourguignonne. Un plat réconfortant, où la simplicité des ingrédients est sublimée par la maîtrise de la cuisson.

Photo Alexandra Diaz

J’avais en tête de jouer safe à cent pour cent ce matin-là. Moi qui aime flirter avec l’originalité, j’ai accepté cette invitation amoureuse dans un établissement qui ne peut se permettre d’être autrement qu’irréprochable. Un véritable safe space.

J’ai vécu une finale parfaite en deux temps : d’abord avec un macaron renfermant une ganache onctueuse, puis une pause détente dans le lobby, blottie dans les sofas, les pieds bercés par la chaleur apaisante du feu de foyer.

Photo Alexandra Diaz

Avant de reprendre la route, j’ai savouré l’anticipation du retour à mon cocon, où m’attendaient une brassée de linge à plier et les dernières touches à apporter à mes lunchs. J’aime revenir pour mieux repartir !