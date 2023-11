Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 4 novembre qui valent le détour.

Football : Alouettes de Montréal c. Tiger-Cats de Hamilton

Photo Martin Chevalier

En trois matchs cette saison, les Alouettes (11-7) n’ont pas perdu contre les Tiger-Cats (8-10). L’équipe ontarienne est passée bien près de surprendre les Moineaux à la maison samedi dernier, mais les hommes de Jason Maas ont trouvé le moyen de s’en sortir par le pointage de 22 à 20. Tout roule pour la formation montréalaise dernièrement. Elle a signé la victoire à ses six dernières sorties, évitant tous les pièges pour terminer au deuxième rang de l’Association de l’Est de la Ligue canadienne. En demi-finale de section, les Alouettes auront le privilège d’évoluer à la maison, au Stade Percival-Molson. Montréal ne peut gâcher une si belle occasion.

Prédiction : Victoire des Alouettes de Montréal – 1,57

Hockey : Predators de Nashville c. Oilers d’Edmonton

Getty Images via AFP

Le rendement des Oilers est une vraie surprise en ce début de saison. Rien ne fonctionne pour Connor McDavid et sa bande, si bien qu’ils n’ont remporté que deux de leurs neuf matchs. Les gardiens Jack Campbell et Stuart Skinner n’aident pas du tout la cause de leur équipe en montrant des moyennes de buts alloués respectives de 4,35 et 3,62. Les joueurs de profondeur tardent également à se mettre en marche. Les Predators font à peine mieux, sauf qu’ils ont su causer quelques surprises face aux Rangers de New York et aux Maple Leafs de Toronto. Les Oilers n’ont pas gagné au Rogers Place jusqu’à maintenant, ce qui semble leur peser sur la conscience.

Prédiction : Victoire des Predators de Nashville – 2,60

Hockey: Coyotes de l’Arizona c. Jets de Winnipeg

Getty Images via AFP

Les Coyotes ont bénéficié d’un début de calendrier avantageux pour se glisser au troisième rang de la section Centrale, devant les Jets. La victoire des hommes d’André Tourigny sur le Canadien de Montréal était à nouveau une preuve que la profondeur de leur attaque peut causer des dégâts. Pendant ce temps, Winnipeg n’a pas gagné depuis trois rencontres. Des revers face aux Golden Knights de Vegas, les Rangers et le Tricolore ne servent pas leur cause. Les Coyotes sont en confiance au Mullett Arena et pourraient malmener les Jets.

Prédiction: Victoire des Coyotes de l’Arizona – 2,10