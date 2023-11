Pas de Carter Hart, pas de problème pour les Flyers

En l’absence de Carter Hart, dont l’état de santé est réévalué quotidiennement, les Flyers de Philadelphie n’ont eu d’autre choix que de faire confiance à Samuel Ersson devant le filet, et le jeune gardien a répondu de la meilleure des façons.

Le Suédois de 24 ans connaissait un début de saison très difficile, mais il s’est remis sur les rails en bloquant 21 lancers des Sabres de Buffalo dans une victoire de 5 à 1, vendredi soir, au KeyBank Center.

• À lire aussi: Les nouvelles ne seraient pas encourageantes pour Carter Hart

• À lire aussi: CH: Rafaël Harvey-Pinard dans l’incertitude

Les deux équipes s’étaient affrontées mercredi à Philadelphie, et les choses s’étaient bien moins déroulées pour l’équipe locale. Hart s’est blessé «au milieu du corps», tel que confirmé par les Flyers, et Ersson a dû prendre la relève. Les Sabres en avaient profité pour marquer deux fois sur neuf lancers contre la recrue.

Dans l’ensemble, les Flyers ont été bien plus solides vendredi. Ils n’ont pas laissé le temps aux Sabres de réagir en touchant trois fois la cible en première période. Travis Konecny a inscrit son neuvième but de la saison et l’ancien défenseur du Rocket de Laval Louie Belbedio a ouvert son compteur dans la Ligue nationale.

Scott Laughton, Garnet Hathaway et Bobby Brink ont également secoué les cordages, tandis qu’Henri Jokiharju a assuré la timide réplique des favoris locaux.

La rencontre a été difficile pour le gardien des Sabres Ukko-Pekka Luukkonen, qui a été préféré au Québécois Devon Levi par l’entraîneur-chef Don Granato. Le Finlandais a accordé cinq filets sur 19 lancers.