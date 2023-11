Patrick Bruel: bouleversé par sa rencontre avec des familles d'otages du Hamas

Patrick Bruel soutient les otages du Hamas.

Le chanteur est allé à la rencontre de familles de ceux qui ont été enlevés par l'organisation lors de son acte terroriste du 7 octobre en Israël, et comme il l'a expliqué sur Instagram, il est fortement ému.

« Même après les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre, les atrocités, les kidnappings, la destruction de toute une vie et malgré leur immense douleur et leur attente insupportable, ils savent qu’un enfant qui tombe est un enfant qui tombe et qu’une mère qui pleure, qu’elle soit de n’importe où, de n’importe quelle confession, est une mère qui pleure », écrit-il, avant de dénoncer la montée de l'antisémitisme, très forte, en France.

« On a dit que ça aurait pu se passer dans n’importe quel pays, que c’était un acte de terrorisme et rien d’autre. Comme l’ont été ceux du Bataclan, de Charlie, de Westminster, de Bruxelles, de Toulouse, de Mumbai, ou du 11 septembre... On a dit qu’il fallait décolérer cet acte de la situation politique. On a parlé de cet antisémitisme décomplexé qui n’est qu’un des symptômes d’une xénophobie montante, d’une haine des différences et une menace pour les républiques et les démocraties du monde entier », conclut Patrick Bruel.

Lors de l'attaque du Hamas, plus de 1.400 personnes ont péri et entre 222 et 229 personnes ont été enlevées, d'après les autorités israéliennes.

À voir aussi :