Priscilla Presley sera enterrée aux côtés d'Elvis

Priscilla Presley a confirmé son souhait d'être enterrée à côté d'Elvis Presley le moment venu.

Dans son entrevue pour l'émission Uncensored de Piers Morgan, l'ex-femme du King a confié que ses « sentiments » à l'idée de reposer pour l'éternité à côté de son ex-mari sont « bons ». « C'est ce que je veux et ce que je voulais », a-t-elle ajouté.

Ses déclarations interviennent après qu'un juge a approuvé un accord entre elle et sa petite-fille Riley Keough, suite au décès de Lisa-Marie Presley, sa fille et la mère de Riley Keough, en janvier. Le règlement précisait que Priscilla Presley devrait être enterrée à Graceland, aussi près que possible d'Elvis.

Après avoir été interrogée sur le différend testamentaire de Lisa Marie Presley qui a opposé la grand-mère à sa petite-fille, Priscilla Presley a reconnu qu'elle avait été prise au dépourvu en apprenant que sa fille avait modifié son testament avant sa mort. « Oui, c'est tout ce que c'était, a-t-elle affirmé. Je pense que Riley sera géniale, elle m'a demandé certaines choses comme quoi faire de Graceland. »

Les deux stars ont convenu que Riley Keough deviendrait l'unique fiduciaire de la succession de Lisa Marie Presley et serait propriétaire du manoir de Memphis.