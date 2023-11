Pyongyang minimise la fermeture de plusieurs ambassades

Pyongyang a déclaré vendredi que les récentes fermetures de plusieurs de ses ambassades ne sont que de simples «affaires régulières», après que Séoul a affirmé que ce retrait diplomatique était motivé par une économie nord-coréenne malade.

Au cours de la semaine passée, la Corée du Nord a fermé ses ambassades en Ouganda et Angola et mis un terme à ses missions diplomatiques à Hong Kong et en Espagne, d'après les médias officiels nord-coréens et les autorités locales.

Selon Séoul, ce recul offre «un aperçu de la situation économique désespérée de la Corée du Nord, qui a même des difficultés à maintenir un minimum de relations diplomatiques avec des alliés traditionnels».

Un porte-parole anonyme du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a cependant répondu que ces changements n'étaient que des «affaires régulières (...) pour promouvoir (les) intérêts nationaux dans les relations extérieures», selon des messages postés sur le site du ministère vendredi.

«En accord avec les changements dans l'environnement international et l'état de la politique extérieure de l'État, soit nous fermons, soit nous ouvrons des missions diplomatiques dans d'autres pays», a indiqué ce représentant, sans préciser quelles ambassades étaient concernées.

«Nous avons déjà mis en œuvre de telles mesures plusieurs fois par le passé», a-t-il dit.

Pyongyang entretient des relations diplomatiques avec plus de 150 pays selon Séoul, mais le nombre de ses missions à l'étranger n'a cessé de se réduire depuis les années 1990.

Des experts affirment que la dernière fois que la Corée du Nord a opéré un tel retrait diplomatique, elle était frappée par une vague de famine qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts, voire des millions d'après certaines estimations, au milieu et à la fin des années 1990.