Québec aide le chantier naval Davie à acquérir le géant Helsinki Shipyard

Le chantier naval Davie, dont le siège social se situe à Lévis, va recevoir l’aide du gouvernement québécois pour acquérir le chef de file mondial de la construction de brise-glaces et de navires de classe glace Helsinki Shipyard OY (HSO), situé dans la capitale finlandaise.

• À lire aussi: Traversiers de Tadoussac: un contrat mettant de la pression sur les finances de Davie

• À lire aussi: Construction navale: des millions du fédéral pour les chantiers de l’Atlantique, rien pour celui de Québec

Le groupe québécois devrait ainsi recevoir des contributions financières à hauteur de 77 millions € (soit 110 millions $ CA), a annoncé vendredi le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon.

«La collaboration créée dans le cadre de cette acquisition va être bénéfique tant pour le Groupe Davie que pour ses nombreux fournisseurs à travers le Québec. Cette transaction positionne favorablement le Groupe Davie pour obtenir des contrats partout dans le monde. C'est une transaction gagnante-gagnante des deux côtés de l'océan», a déclaré M. Fitzgibbon.

Cette acquisition fait du groupe Davie un intervenant mondialement incontournable dans le domaine de la construction navale. Son siège social demeurera à Lévis.

«J'ai déjà dit et je répète que Davie est intégrée à l'économie lévisienne depuis près de 200 ans. Avec l'annonce d'aujourd'hui, on s'assure de garder son siège social dans notre belle région de la Chaudière-Appalaches, en plus de conserver une expertise prisée dans un secteur stratégique», a affirmé le député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville.