Saint-Marc-des-Carrières: importante saisie de drogue

Une femme de 59 ans a été arrêtée pour trafic de drogue et contrebande de tabac après une importante saisie de substances en tout genre dans un domicile de Saint-Marc-des-Carrières, dans Portneuf, le 27 octobre dernier.

L’opération a notamment permis de saisir plus de 1 kg de cannabis, 24 grammes de haschisch, 35 grammes de champignons magiques, 775 comprimés de méthamphétamines et 400 cigarettes de contrebande.

Les autorités ont également mis la main sur plus de 2000$ en argent canadien, une arme blanche, une arme à plomb, du répulsif à ours, des balances et des listes de clients potentiels.

La femme de 59 ans serait la « principale suspecte au dossier », indique la Sûreté du Québec (SQ). Celle-ci a été libérée en attente de la suite des procédures.

En plus des accusations possibles en lien avec le trafic de stupéfiants et de tabac, la quinquagénaire pourrait faire face à des accusations d’entreposage négligent d’une arme à feu et de possession non autorisée d’armes prohibées.