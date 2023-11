Selena Gomez quitte Instagram après une publication sur Israël et la Palestine

Ne comptez pas voir Selena Gomez sur Instagram ces prochains jours.

La star de 31 ans a annoncé qu'elle faisait une pause de la plateforme après avoir reçu des réactions négatives suite à une publication lié au conflit en cours entre la Palestine et Israël.

« Je fais une pause et je supprime mon Instagram », a-t-elle posté en Stories jeudi (2 novembre 23). « Je ne soutiens rien de ce qui se passe. »

L'annonce de la chanteuse de Single Soon intervient quelques jours après qu'elle a commenté le conflit au Moyen-Orient. « Les gens qui sont torturés et tués, comme tout acte de haine envers un groupe, sont horribles », avait-elle écrit. « Nous devons protéger TOUTES les personnes, en particulier les enfants, et mettre fin à la violence pour de bon. »

« Je suis désolée si mes mots ne suffiront jamais à tout le monde ou à un hashtag. Je ne peux tout simplement pas supporter que des innocents soient blessés », a poursuivi l'ancienne star Disney. « C'est ce qui me rend malade. J'aimerais pouvoir changer le monde. Mais un message ne le fera pas. »

Peu de temps après son premier message, Selena Gomez a été critiquée pour ne pas en faire assez pour ceux qui sont dans le besoin et avoir suggéré que l'utilisation de sa plateforme pour évoquer ce problème ne serait pas utile. Ses fans n'ont pas manqué de souligner qu'elle compte plus de 430 millions de followers sur Instagram, ce qui fait d'elle la femme la plus suivie sur la plateforme.

Cependant, si Selena Gomez a annoncé « supprimer » son compte Instagram, il était toujours en ligne vendredi après-midi.

