Six policiers victimes de voies de fait chaque jour au Québec

Près de 2300 policiers ont été victimes de voies de fait dans l’exercice de leurs fonctions en 2022, a révélé vendredi l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) dans une optique de valorisation de la profession.

C’est donc dire que chaque jour de l’année dernière, six agents de la paix ont été victimes d’une violence physique quelconque. Une donnée en croissance par rapport à 2020 et 2021, où on rapportait respectivement 2095 et 2081 crimes de ce genre.

Bien qu’il existe une marge d’erreur dans ces données compilées par différents corps de police à travers la province, l’ADPQ estime que ces chiffres sous-estiment la prévalence de ce genre d’événement.

La situation est jugée inquiétante par les directeurs de polices qui se sont réunis lors d’une conférence de presse à Jonquière, au Saguenay, pour l’occasion.

« Lorsqu’un individu fait un voie de fait contre un policier, il envoie non seulement un message de non-respect de la fonction policière, mais également des lois qui encadrent notre société » a lancé Denis Turcotte, vice-président de l’ADPQ et directeur du Service de police de la Ville de Québec.

Des pistes de solutions

Bien que le phénomène semble s’accroitre avec les années, les corps de police ne sont pas en mesure d’expliquer avec précision les causes exactes de cette progression.

L’augmentation de la violence armée, des clientèles vulnérables, de la banalisation de la violence sur les médias sociaux et l’effet postpandémique sont toutefois pointés du doigt.

« Pour stopper ce phénomène, il nous faudra travailler sur plusieurs fronts et faire des choix stratégiques à court, moyen et long terme », propose le directeur général de l’ADPQ, Didier Deramond.

« En ce sens, des programmes tels que le déploiement d’équipes mixtes d'interventions psychosociales et policières de proximité et la valorisation de la fonction policière doivent continuer d’être financés par le gouvernement », poursuit-il.

Le déploiement de caméras portatives par les policiers, une solution qui tarde à être mise en place, pourrait aussi avoir un impact positif sur la situation, selon M. Deramond.

183 coups de feu

En pleine campagne de valorisation du métier, l’ADPQ a profité de la rencontre pour annoncer le lancement d’une nouvelle capsule vidéo.

On y retrouve un policier du Service de police de Saguenay (SPS) qui raconte avoir été visé par 183 coups de feu lors d’une intervention en violence conjugale.

Par ces capsules, l’ADPQ souhaite faire connaître le quotidien des policiers, faire découvrir l’humain derrière l’uniforme, développer les bons réflexes des citoyens et augmenter le sentiment de fierté des policiers.

Voies de fait contre les policiers

2022 : 2286 événements

2021 : 2081 événements

2020 : 2095 événements

Source : ADQP