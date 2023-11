Suppression de 547 postes chez TVA: la ministre St-Onge est «solidaire, touchée et attristée»

La ministre du Patrimoine canadien Pascale St-Onge est préoccupée par la situation difficile chez Québecor, qui a annoncé jeudi que le Groupe TVA est contraint d’éliminer près de 550 postes pour assurer sa pérennité.

En point de presse vendredi, à Montréal, Mme St-Onge a parlé de «difficultés réelles» et d’une «mauvaise nouvelle», notamment pour l’information en région.

«Je suis solidaire, touchée, attristée de voir cette situation-là qui leur arrive», a indiqué Mme St-Onge en pensant aux employés et à la famille Québecor.

Elle rappelle que le gouvernement Trudeau est engagé dans la modernisation de la Loi sur la radiodiffusion et dans l’établissement d’un cadre de négociation avec les géants du web pour qu’ils contribuent à financer les médias canadiens.

«On accélère le pas, c’est important que ça avance. On demeure déterminés à faire en sorte qu’on mette en place les conditions gagnantes pour notre industrie audiovisuelle pour les décennies à venir, dans le contexte où les géants du web occupent vraiment toute la place, et on doit s’assurer que le contenu francophone, le contenu québécois et canadien se retrouve facilement en ligne», a-t-elle ajouté, disant que la Loi sur les nouvelles aurait pu entrer en vigueur plus tôt si son adoption n'avait pas été retardée par les conservateurs.

La ministre rappelle que depuis une décennie 500 publications ont fermé à travers le Canada et que des milliers d'emplois ont été éliminés dans les médias et dans le secteur audiovisuel.

Pas de nouveau du côté de Google et de Facebook

Pascale St-Onge n’avait rien de nouveau à annoncer en ce qui a trait à Google, sinon pour dire que «les négociations continuent».

La Loi sur les nouvelles en ligne entrera en vigueur le 19 décembre prochain. «D’ici là, j’ai bon espoir qu’on va avoir trouvé un terrain d’entente. Pour Facebook, on va voir c’est quoi la suite des choses. Ultimement, c’est d’équilibrer le marché, on cherche à faire en sorte que nos médias d’information et nos entreprises audiovisuelles ont des relations équitables avec les plateformes, qui sont extrêmement riches, qui sont mondiales, qui sont puissantes et qui font extrêmement d’argent ici.»

Facebook bloque les nouvelles à tous les Canadiens depuis l’été dernier dans un bras de fer avec Ottawa pour ne pas avoir à payer les médias canadiens pour leurs contenus d’information. Google pourrait lui emboîter le pas, ce qui contribuerait à fragiliser davantage encore tout l’écosystème médiatique canadien.

Réorganisation majeure de TVA

Rappelons que TVA éliminera 547 postes, en grande partie en production, dans le cadre d’une réorganisation majeure qui touchera aussi les journaux, les sites internet et les magazines de Québecor Média. Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a dit jeudi que ces décisions difficiles visent à «sauver TVA».

Les abonnements au câble ont reculé de 10%, tandis que les revenus publicitaires ont fléchi de 25%, selon les chiffres partagés par l’homme d’affaires, qui a imputé les déboires de son groupe médiatique à la concurrence menée par les plateformes comme Netflix, Amazon Prime, Disney, Tou.tv Extra ou Crave. Les géants du web accaparent maintenant 80% des revenus en publicité au pays.

TC Transcontinental a, elle, annoncé vendredi la fin de son entente avec Publisac, ce qui fera en sorte qu’il ne sera plus distribué à compter de mai 2024. Cela pourrait affecter la distribution des journaux locaux et régionaux.

La ministre du Patrimoine canadien Pascale St-Onge participait avec la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly à la signature d’un traité modernisé de coproduction audiovisuelle Canada-Suisse à la Cinémathèque québécoise, à Montréal, en marge du festival Cinemania.