LESAGE, Fernand



À l'aube de ses 85 ans, à l'hôpital Laval (IUCPQ), le 25 octobre 2023, est décédé monsieur Fernand Lesage. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Lesage laisse dans le deuil son amie de coeur Louise Vézina; ses enfants: Guylaine (Jean Gaudreault), Jean-François (Chantal Morissette) et Nathalie (André Alain); ses petits-enfants: Meggie Delisle, Jeff Delisle (Audrey Dé-sormeaux), Francis Lesage, Gabrielle Delisle (Michaël Tanguay), Amélie Delisle (Joey Dolbec) et Justine Lesage (Jean-Philippe Jobin); ses arrière-petits-enfants : Jackson, Billy et James Delisle et Samuel Tanguay; sa soeur Lillian Lesage (François Leclerc); les enfants de son amie de coeur: Sylvie, Yvan, Martine et Stéphanie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 5e étage de l'hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués et leur humanisme., en présence des cendres,où la famille recevra les condoléances à compter de 9h sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer https://cancer.ca/fr/