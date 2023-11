GAGNON, Réjeanne



- Jean D'OrmessonÀ son domicile, est décédée subitement Réjeanne Gagnon, fille de feu Montcalm Gagnon et de feu Lucie Blanchet. Depuis 4 ans elle résidait à Québec mais a habité la majorité de sa vie à Montmagny où elle a vécu avec passion son métier d'enseignante de maternelle. La famille recevra les condoléances à la :à compter de 9h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny. Elle était la sœur de : Aline, feu Pierre (Diane), Yves (Solange), feu Diane, feu Bertrand, feu François, France (Raymond), Hélène (Guy), feu Louis (Claire), et Lili. Lui survivent aussi, de nombreux neveux et nièces, leurs conjoints(es) et enfants respectifs, cousins et cousines, ses amies de la Maison La Champenoise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.