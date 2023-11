MERCIER-TURGEON, Sébastien



À Québec, le 5 octobre 2023, à l'âge de 37 ans, est décédé Sébastien Mercier-Turgeon. Il était le fils de madame Josée Mercier (Renaud Martineau) et de monsieur Gaston Turgeon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11 h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Sébastien laisse dans le deuil, outre ses parents, ses enfants : James et Adèle Turgeon; leur mère Marie-Pier Dion; sa soeur Audrey (Martin Brisson) ainsi que son filleul Zachary et sa nièce Alice. Il laisse également dans le deuil ses neveux et ses nièces, ses oncles et ses tantes, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que l'Institut de réadaptation en déficience physique du Québec. Merci pour les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme ADAPTAVIE (Fondation Jimmy Pelletier, la randonnée 2024), 525 Bd Wilfrid-Hamel, Québec (QC) G1M 2S8, tél.: 418-529-9238, web: https://www.zeffy. com/fr-CA/peer-to-peer/1e3d883b-32bb- 4904-881f-3c18b0b37a3c