GAGNON, Ida



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau à Québec, le 19 octobre 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Ida Gagnon.Elle est allée rejoindre son père Jules Gagnon, sa mère Clémence Laliberté, ses soeurs Angèle et Marie-Paule, ainsi que ses frères François et Rosaire. Elle laisse dans le deuil sa soeur Marthe (soeur du Bon Pasteur); sa belle-soeur Johanne Bouchard; sa nièce Katy; ses neveux Frédérick et Jean-Simon; son arrière-neveu Thomas; ainsi qu'une tante, plusieurs cousins, cousines et ami(e)s, dont sa grande amie Lise.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 6M7, tél.: 418-524-2626, site web: www.gilleskegle.org