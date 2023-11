PICARD, Gemma



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 octobre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Gemma Picard, épouse de feu monsieur Jérôme Picard. Elle était la fille de feu dame Blanche Lefebvre et de feu monsieur Adrien Picard. Originaire de Saint-Ferréol-les-Neiges, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h30 à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bertrand, Réjeanne (Benoit Chamberland) et Lionel (Lise Picard); sa soeur Nicole (feu Raymond Bilodeau); ses belles-soeurs : Émilienne Picard (feu Armand St-Hilaire), Jeanne Picard (feu Jean-Noël Trépanier), Léonie Picard (feu Pierre Perron) et Claudette Guertin (feu Léo Picard); ses filleuls : Rémi Caron, Jacques Crépeault, Daniel St-Hilaire, Victor Picard, Laurianne Trépanier, Serge Picard et Annie Perron ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont un grand ami de la famille Ken Whittingham. Elle est allée rejoindre ses frères et autres soeurs qui l'ont précédée : feu Marianna Bilodeau (feu Fidèle Picard), feu Lorenzo (feu Gilberte Roy), feu Antoinette (feu Willy Lachance), feu Jean-Paul-René (feu Rose Délima Leclerc), feu Armand (feu Thérèse Bilodeau), feu Florence (feu Isidore Leclerc), feu Florilda (feu Gilbert Labrecque), feu Simone (feu Pierre Picard) et feu Marcel (feu Jacqueline Gagné).