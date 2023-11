DESHAIES, Marie France



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 octobre 2023, à l'âge de 75 ans et 9 mois, est décédée madame Marie France Deshaies, épouse de monsieur Réal Roy, fille de feu madame Antoinette Larivière et de feu monsieur Benoit Deshaies. Elle demeurait à Beaumont.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 10 novembre 2023, de 16 h à 20 h,de 9 h à 11 h.Outre son époux, monsieur Réal Roy, elle laisse dans le deuil ses enfants: Vincent Deshaies-Roy (Miki Fujiwara) et Alexandre Deshaies-Roy; ses petits-enfants: Raphaëlle Charbonneau, Rémi Deshaies et Aili Rose Fujiwara-Deshaies; ses frères et ses soeurs: Réjean Deshaies (feu Loraine Cregheur Deshaies), Jocelyne Deshaies, Yvan Deshaies (Nicole Paradis), Nicole Deshaies (feu David Karel), Bernard Deshaies (Hélène-Marie Audet), Luc Deshaies (Daniel Lemay), Anne Deshaies (Jean Beaupré) et Marie-Claude Deshaies (Donald Girard); sa belle-soeur: Jocelyne Roy (feu Albert William Easton). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, en particulier Alan Scully (Lisa Ricketts) ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis en particulier l'équipe des soins de l'UCDG. Un merci spécial est adressé au Dr Kevin Lacroix, neurologue, pour sa disponibilité et sa rigueur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles sur place.